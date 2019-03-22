Corsair Infrastructure Partners宣佈獲得HarbourVest Partners長期投資

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Corsair Capital（簡稱“Corsair”）旗下全球基礎設施投資業務部Corsair Infrastructure Partners（簡稱“CIP”）今天宣佈，活躍於多個資產類別和地區的一流機構投資者HarbourVest Partners（簡稱“HarbourVest”）已投資三支由CIP管理的新基金，這三支基金的成立目的是在航空、港口和公路部門部署資本。

今年稍早時，CIP的新基金從多個出售股東（包括由CIP管理的傳統投資媒介Gateway Infrastructure Investments）手中收購了三家平臺公司的股權，分別是機場開發商Vantage Airport Group、澳洲碼頭裝卸公司DP World Australia和西班牙收費公路營運商Itínere Infraestructuras。HarbourVest的投資來自於專門支持諸如CIP等基礎設施股權發起人的長期機構資本，並將在CIP針對所有這三個平臺執行發展策略方面扮演重要角色。

Corsair董事總經理兼CIP負責人Hari R. Rajan表示：「我們欣然歡迎HarbourVest成為新基金的主要投資者。HarbourVest擁有極高的聲望，在與基礎設施領域的普通合夥人合作方面有出色的紀錄，我們期待與其建立富有成效的長期合作關係。」

HarbourVest董事總經理Kevin Warn-Schindel表示：「能夠就此投資與Corsair合作，我們倍感振奮，我們相信，對HarbourVest的基礎設施策略而言，由Corsair資深投資專家團隊所管理的優質基礎設施資產組合是極具吸引力的投資。我們期待與Corsair以及管理團隊合作，繼續促進各項平臺投資的長期發展。」

關於Corsair Capital和Corsair Infrastructure Partners

Corsair Capital成立於1992年，是全球首屈一指的專業投資公司。Corsair擁有備受好評的私募股權平臺，該平臺已大量投資於金融服務業的所有業別，包括財富和資產管理、支付和金融科技、服務、保險以及銀行和專業金融。自成立起，該公司已主導和共同主導80億美元的私募股權投資。該公司還擁有全球基礎設施股權贊助和投資管理業務部Corsair Infrastructure Partners，該業務部成立於2015年並管理29億美元的基礎設施基金。有關Corsair Infrastructure Partners的更多資訊請見www.corsair-infrastructure.com。

關於HarbourVest Partners

HarbourVest是全球私人市場投資的獨立專業機構，擁有36年的豐富經驗，截至2018年12月31日，管理資產超過580億美元。該公司強大的全球平臺透過一級基金投資、二級投資，以及直接共同投資於混合型基金或單獨管理的帳戶，為客戶提供投資機會。HarbourVest擁有500多名員工，包括分佈於亞洲、歐洲和美洲的100多名投資專業人士。這支全球團隊對新成立基金的承諾投資額逾350億美元，已完成逾190億美元的二級購買交易，並直接對經營公司投資逾90億美元。與HarbourVest合作，客戶能夠獲得量身打造的解決方案，享有長期良好的合作關係，獲得切實可行的分析見解，並取得出色的成績。

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