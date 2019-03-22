Corsair Infrastructure Partners宣布获得HarbourVest Partners长期投资

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Corsair Capital（简称“Corsair”）旗下全球基础设施投资业务部Corsair Infrastructure Partners（简称“CIP”）今天宣布，活跃于多个资产类别和地区的领先机构投资者HarbourVest Partners（简称“HarbourVest”）已投资三支由CIP管理的新基金，建立这三支基金的目的是在航空、港口和公路板块部署资本。

今年早些时候，CIP的新基金从多个出售股东（包括由CIP管理的传统投资媒介Gateway Infrastructure Investments）手中收购了三家平台公司的股权，分别是机场开发商Vantage Airport Group、澳大利亚码头装卸公司DP World Australia和西班牙收费公路运营商Itínere Infraestructuras。HarbourVest的投资来自于专门支持诸如CIP等基础设施股权发起人的长期机构资本，并将对CIP针对所有这三个平台执行发展战略发挥重要作用。

Corsair董事总经理兼CIP负责人Hari R. Rajan表示：“我们非常高兴地欢迎HarbourVest成为我们新基金的主要投资者。HarbourVest拥有极高的声望，在与基础设施领域的合作伙伴合作方面普遍有着出色的成绩，我们期待着与其建立富有成效的长期合作关系。”

HarbourVest董事总经理Kevin Warn-Schindel表示：“能够就此投资与Corsair合作，我们倍感振奋，我们相信，就HarbourVest的基础设施战略而言，由Corsair资深投资专家团队所管理的优质基础设施资产组合是一项极具吸引力的投资。我们期待着与Corsair以及管理团队携手，继续促进各项平台投资的长期发展。”

关于Corsair Capital和Corsair Infrastructure Partners

Corsair Capital成立于1992年，是一家全球领先的专业投资公司。Corsair拥有一个备受好评的私募股权平台，该平台向金融服务行业的所有次级行业投入大量资金，包括财富和资产管理、支付和金融技术、服务、保险以及银行和专业金融。自成立起，该公司已主导和联合主导80亿美元的私募股权投资。该公司还拥有一个全球基础设施股权赞助和投资管理业务部Corsair Infrastructure Partners，后者成立于2015年并管理着29亿美元的基础设施基金。有关Corsair Infrastructure Partners的更多信息请见www.corsair-infrastructure.com。

关于HarbourVest Partners

HarbourVest是全球私人市场投资的独立专业机构，拥有36年的丰富经验，截至2018年12月31日，管理资产超过580亿美元。该公司强大的全球平台通过一级基金投资、二级投资，以及对混合型基金或单独管理的账户进行直接联合投资，帮助客户挖掘投资机遇。HarbourVest拥有500多名员工，包括分布于亚洲、欧洲和美洲的100多名投资专业人士。这支全球团队向新成立的基金投入了逾350亿美元，完成了逾190亿美元的二级购买交易，并直接向经营公司投资逾90亿美元。通过与HarbourVest合作，客户能够获得量身定制的解决方案，享有长期良好的合作关系，获取切实可行的分析洞见，并取得出色的成绩。

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