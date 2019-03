DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Majesco (NASDAQ:MJCO), een wereldwijde leider op het gebied van cloud core verzekeringssoftware, kondigde vandaag aan dat Hansard Global plc, een FTSE beursgenoteerde onderneming, Majesco Life IllustratePlus, Majesco Life AdminPlus en Majesco Life DistributionPlus heeft geselecteerd ter ondersteuning van haar ambitieuze groeiplannen.

Hansard Global plc, met hoofdkantoor op het eiland Man, biedt innovatieve financiƫle producten en diensten voor financiƫle adviseurs en hun internationale klanten en maakt gebruik van de nieuwste technologie om een bekroonde online propositie en best-in-class service te leveren.

