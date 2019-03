Tommy Hilfiger invita gli imprenditori sociali a partecipare al programma Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge

The prestigious jury panel and TOMMY HILFIGER Challenge winners at the Final Event. (Photo: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, di proprietà di PVH Corp. [NYSE: PVH], è lieta di annunciare che ora è possibile presentare le domande di partecipazione alla seconda edizione annuale del programma globale Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge , che mira a sostenere start-up e aziende in fase di crescita nello sviluppo di soluzioni che promuovano cambiamenti positivi e inclusivi nel settore della moda. Dopo la riuscita della prima edizione, l’azienda desidera continuare a tentare di individuare opportunità che supportino il progresso di tale settore.

“ Il primo capitolo di questa iniziativa globale è stato un viaggio ispiratore che ha evidenziato idee incredibili in grado di cambiare le vite delle persone attraverso un ambiente della moda più positivo e inclusivo”, spiega Tommy Hilfiger. “ Tramite il programma Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge continuiamo a guidare e sostenere imprenditori sociali che operano con passione per far fronte a problemi che sentono fortemente. Celebriamo così lo spirito imprenditoriale e il risoluto ottimismo al cuore del DNA del nostro marchio.”

Le aziende interessate sono invitate a presentare proposte di progetti focalizzati sul settore della moda con caratteristiche di inclusività. Nel corso di un processo multistadio della durata di quattro mesi, il numero dei candidati sarà ridotto a una rosa di sei finalisti che saranno invitati a sviluppare i piani del loro progetto con l’assistenza di un team Tommy Hilfiger di esperti dell’argomento presso il Campus of the Future ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. I finalisti presenteranno i concetti completati nel corso dell’evento globale Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge che si terrà agli inizi del 2020; una giuria prestigiosa assegnerà 150.000 euro che saranno divisi fra due vincitori, che riceveranno anche un periodo di un anno di “apprendistato” sotto la guida di esperti Tommy Hilfiger nel mondo nonché di esperti INSEAD, oltre all’inserimento nel corso ISEP (INSEAD Social Entrepreneurship Program). Altri 10.000 euro saranno assegnati al finalista che ottiene la preferenza del pubblico, vincendo il “Audience Favorite Vote”.

L’evento finale della prima edizione del Challenge si è svolto a gennaio 2019; la giuria era composta da varie celebrità: Tommy Hilfiger; la modella e attivista Arizona Muse; Daniel Grieder, AD di Tommy Hilfiger Global e PVH Europe; Martijn Hagman, CFO e COO di Tommy Hilfiger Global e PVH Europe; Willemijn Verloop, socia fondatrice di Social Impact Venture; Filipe Santos, Full Professor e Chair of Social Entrepreneurship presso Católica-Lisbon e Visiting Professor presso INSEAD; e Katrin Ley, Direttrice generale di Fashion for Good. La giuria ha assegnato un totale di 210.000 euro a tre vincitori: Selina Wamucii, doctHERs e Auf Augenhoehe.

La missione di Tommy Hilfiger è essere una delle aziende per lo stile di vita sostenibili e leader nel settore della moda grazie a come crea i prodotti, gestisce le operazioni e mantiene i rapporti con le comunità e gli stakeholder. Maggiori informazioni sull’evoluzione sostenibile di Tommy Hilfiger sono reperibili sul sito http://global.tommy.com/int/en/about/corporate-responsibility/16

Le domande possono essere presentate dal 21 marzo al 12 maggio 2019 qui.

Per ulteriori informazioni sul programma Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, comprese le modalità di presentazione della domanda, visitare il sito http://global.tommy.com/int/en/about/corporate-responsibility/16

Amici e follower del marchio sono invitati a unirsi alla conversazione sui social utilizzando #TommyHilfiger, #FashionFrontierChallenge, #MakeNewPossible e @TommyHilfiger.

Informazioni su Tommy Hilfiger

Con un portafoglio di marchi che include TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger è uno dei gruppi per lo stile di vita più famosi nel mondo della moda di altissimo livello, ed è particolarmente attento alla creazione e commercializzazione di indumenti sportivi e capi per uomo su misura di alta qualità, collezioni e abbigliamento sportivo per donna, indumenti per giovanissimi, collezioni denim, intimo (inclusi négligé, pigiami e camicie da notte), calzature e accessori. Attraverso licenziatari scelti, Tommy Hilfiger offre prodotti complementari per lo stile di vita come occhiali, orologi, profumi, costumi da bagno, calze, piccoli oggetti in pelle, beni per la casa e valigie. La linea di prodotti TOMMY JEANS propone jeanseria e calzature per uomini e donne, accessori e profumi. Gli articoli dei marchi TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS possono essere acquistati in tutto il mondo attraverso una vasta rete di punti di vendita al dettaglio TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, empori e famosi negozi specializzati, negozi retail on-line scelti e sul sito tommy.com.

Informazioni su PVH Corp.

Con una tradizione che risale a oltre 135 anni fa, PVH ha eccelso nel far crescere marchi e imprese con ricche tradizioni americane, diventando una delle più grandi aziende di capi di abbigliamento al mondo. Contiamo più di 36.000 dipendenti operanti in oltre 40 paesi e realizziamo un fatturato annuo pari a quasi 9 miliardi di dollari. Siamo titolari dei leggendari marchi CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s, Olga e Geoffrey Beene oltre al marchio di prodotti intimi True & Co. orientato al digitale, e commercializziamo un’ampia gamma di articoli avvalendoci sia di questi che di altri marchi, di proprietà o in licenza, rinomati a livello nazionale e internazionale.

*Il marchio Speedo è concesso in licenza per il Nord America e i Caraibi in perpetuo da Speedo International, Limited

