Tommy Hilfiger号召社会企业家参加“Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛”

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--PVH Corp. [NYSE: PVH]旗下公司Tommy Hilfiger欣然宣布，第二年的“Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛”(Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge)现开放报名。这一全球性计划旨在帮助处于初创及扩张阶段的企业研究出解决方案，促使时尚界产生包容性的积极变革。继第一年获得巨大成功之后，公司再接再厉，继续发掘机会支持时尚界的进步，并为此感到欢欣鼓舞。

Tommy Hilfiger表示：“ 此项全球计划的第一华章可谓一段鼓舞人心的旅程，让一些不可思议的创想大放异彩，这些创想通过更加积极、更加包容的时尚蓝图，改变人们的生活。借助‘Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛’，我们将继续指导和支持那些全身心地投入到他们所坚信的事业中去的社会企业家们。这也是为了歌颂我们品牌核心特质中的企业家精神和坚定的乐观主义。”

在此诚邀感兴趣的企业提交有关包容性时尚的项目提案。经过四个月的层层筛选，最终将从报名者中挑选出六家入围企业，他们将应邀在一个由Tommy Hilfiger领域专家组成的专门团队的协助下，在荷兰阿姆斯特丹的“未来学园”(Campus of the Future)制定项目计划。他们将在2020年初举行的全球“Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛”终极一战中宣传各自的最终概念，一个极负盛名的评审小组将向两家获胜企业颁发15万欧元的奖金，用以支持其事业。除了在欧洲工商管理学院社会企业家项目(INSEAD Social Entrepreneurship Program, ISEP)中占据一席之位之外，获胜者还将接受Tommy Hilfiger全球专家及INSEAD专家为期一年的指导。在“最受观众喜爱票选”中获胜的入围企业还将额外获得1万欧元奖金。

首届挑战赛的终极一战于2019年1月举行，专家明星评审小组成员包括：Tommy Hilfiger先生；超模、活动家Arizona Muse；Tommy Hilfiger全球及PVH Europe首席执行官Daniel Grieder；Tommy Hilfiger全球及PVH Europe首席财务官兼首席运营官Martijn Hagman；Social Impact Venture创始合伙人Willemijn Verloop；Católica-Lisbon 教授兼社会企业家讲座教授、INSEAD客座教授Filipe Santos；以及Fashion for Good董事总经理Katrin Ley。评审小组向三家获胜企业Selina Wamucii、doctHERs和Auf Augenhoehe颁发了共计21万欧元的奖金。

Tommy Hilfiger致力于以创造产品、管理业务，以及与社区和利益相关方互动的方式，成为一家首屈一指、可持续发展的设计师生活风尚公司，这是Tommy Hilfiger追求的使命。有关Tommy Hilfiger可持续发展的更多信息，请访问：http://global.tommy.com/int/en/about/corporate-responsibility/16。

报名日期为2019年3月21日至2019年5月12日，可点击此处报名。

有关“Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛”的更多信息，包括如何报名，可通过以下网址获取：http://global.tommy.com/int/en/about/corporate-responsibility/16。

在此诚邀品牌的各位好朋友和拥趸通过以下方式在社交媒体上踊跃交流：#TommyHilfiger、#FashionFrontierChallenge、#MakeNewPossible和@TommyHilfiger。

关于Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger是全球最知名的高端设计师生活风尚品牌集团之一，旗下拥有品牌TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS， 着重设计与经营高级男士西装和运动装、女士服饰和运动装、童装、牛仔系列服装、内衣（包括浴袍、睡衣和家居服）、鞋履和配饰。通过指定特许经销 商，Tommy Hilfiger提供眼镜、手表、香水、泳装、袜类、小皮具、家居商品和小行李箱等品种齐全的生活风尚商品。TOMMY JEANS系列产品包括男士和女士牛仔装和鞋类、配饰和香水。TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS品牌商品通过涵盖TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS零售店、主流专卖店和百货商店以及其他指定在线零售商和tommy.com的广泛网络面向全球各地的消费者发售。

关于PVH Corp.

PVH Corp.拥有超过135年的历史，公司通过其深厚的美式传承在品牌培养和业务发展方面取得了卓越的成就，是全球最大的服装公司之一。该公司在全球拥有超过3.6万名员工，遍布40多个国家，其年收入近90亿美元。公司拥有 CALVIN KLEIN、TOMMY HILFIGER、Van Heusen、IZOD、ARROW、Speedo*、Warner’s、Olga和Geoffrey Beene品牌，以及线上内衣品牌True & Co.，并在全球范围内销售上述品牌和其他国内外知名自有和授权品牌的商品。

*公司已从Speedo International Limited获得Speedo品牌北美和加勒比地区的永久授权。

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