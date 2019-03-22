Tommy Hilfiger號召社會企業家參加「Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽」

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--PVH Corp. [NYSE: PVH]旗下公司Tommy Hilfiger欣然宣佈，第二年的「Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽」(Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge)現在開放報名。這一全球性計畫旨在幫助處於初創及擴張階段的企業開發出解決方案，促進時尚界的包容性和正向變革。繼第一年大獲成功之後，公司再接再厲，繼續發掘機會支持時尚產業的進步，並為此感到歡欣鼓舞。

Tommy Hilfiger表示：「此項全球計畫的首屆活動可謂一段鼓舞人心的歷程，讓一些不可思議的構想大放異彩，這些構想可透過更加積極、更加包容的時尚藍圖來改變人們的生活。借助『Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽』，我們將繼續指導和支持那些全心全意投入自己所堅信的事業中的社會企業家們。這也是為了歌頌我們品牌核心特質中的企業家精神和堅定的樂觀主義。」

在此誠邀感興趣的企業遞交有關包容性時尚的專案企劃書。經過四個月的層層篩選，最終將從報名者中挑選出六家入圍企業，他們將應邀至荷蘭阿姆斯特丹的「未來學園」(Campus of the Future)，在Tommy Hilfiger主題事務專家組成的專門團隊協助下制定專案計畫。他們將在2020年初舉行的全球「Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽」決賽活動中簡報各自的最終概念，極負盛名的評審小組將頒發15萬歐元的獎金給兩家獲勝企業，以支持它們的事業。除了在歐洲工商管理學院社會企業家計畫(INSEAD Social Entrepreneurship Program, ISEP)中佔據一席之地之外，獲勝者還將接受Tommy Hilfiger全球專家及INSEAD專家為期一年的指導。在「最受觀眾喜愛票選」中獲勝的入圍企業還將額外獲得1萬歐元獎金。

首屆挑戰賽的決賽活動於2019年1月舉行，專家明星評審小組成員包括：Tommy Hilfiger先生；超模、活動家Arizona Muse；Tommy Hilfiger全球及PVH Europe執行長Daniel Grieder；Tommy Hilfiger全球及PVH Europe財務長兼營運長Martijn Hagman；Social Impact Venture創始合夥人Willemijn Verloop；Católica-Lisbon 教授兼社會企業家講座教授、INSEAD客座教授Filipe Santos；以及Fashion for Good董事總經理Katrin Ley。評審小組向三家獲勝企業Selina Wamucii、doctHERs和Auf Augenhoehe頒發了共計21萬歐元的獎金。

Tommy Hilfiger的使命是透過創造產品、管理業務，以及與社區和利害關係者互動的方式，成為首屈一指、永續發展的設計師生活風尚公司。有關Tommy Hilfiger永續發展的更多資訊，請造訪：http://global.tommy.com/int/en/about/corporate-responsibility/16。

報名日期為2019年3月21日至2019年5月12日，可點選此處報名。

有關「Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽」的更多資訊，包括如何報名，可在以下網址查閱：http://global.tommy.com/int/en/about/corporate-responsibility/16。

在此誠邀品牌的好朋友和追蹤者使用以下方式在社群媒體上踴躍交流：#TommyHilfiger、#FashionFrontierChallenge、#MakeNewPossible和@TommyHilfiger。

關於Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger是全球最知名的高級設計師生活風尚品牌集團之一，旗下擁有品牌TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS， 著重設計與行銷高級男性西裝和運動服、女性服飾和運動服、童裝、牛仔系列服裝、內衣（包括浴袍、睡衣和家居服）、鞋履和配飾。透過指定特許經銷商，Tommy Hilfiger提供眼鏡、手錶、香水、泳裝、襪類、小皮具、家居商品和小行李箱等種類齊全的生活風尚商品。TOMMY JEANS系列產品包括男性和女性牛仔服裝和鞋類、配飾和香水。TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS品牌商品透過涵蓋TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS零售店、主流專賣店和百貨公司以及其他指定線上零售商和tommy.com的廣泛網路，對全球各地的消費者發售。

關於PVH Corp.

PVH Corp.擁有超過135年的歷史，公司以其深厚的美式傳承，在品牌培養和業務發展方面取得卓越的成就，是全球最大的服裝公司之一。該公司在全球擁有超過3.6萬名員工，遍佈40多個國家，年收入近90億美元。公司擁有 CALVIN KLEIN、TOMMY HILFIGER、Van Heusen、IZOD、ARROW、Speedo*、Warner’s、Olga和Geoffrey Beene品牌，以及線上內衣品牌True & Co.，並在全球銷售上述品牌和其他國內外知名自有和授權品牌的商品。

*公司已從Speedo International Limited獲得Speedo品牌北美和加勒比海地區的永久授權。

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