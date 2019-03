Air Liquide et Severstal renforcent leur partenariat avec un nouveau contrat à long terme

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) assurera la conception et la construction d’une nouvelle ASU dont il sera propriétaire, sur le site Severstal CherMK de Tcherepovets, produisant 2 000 tonnes d'oxygène par jour. La capacité de production totale d'Air Liquide sur ce site sera ainsi portée à plus de 7 000 tonnes d'oxygène par jour, faisant de Tcherepovets l'une des plus grande unités de production de gaz industriel de l'industrie sidérurgique dans le monde. Le projet sera exploité par Air Liquide Severstal, une joint-venture créée en 2005 entre Air Liquide et Severstal.

Les équipes d’Ingénierie et Construction d’Air Liquide apporteront leurs technologies de pointe à la construction de cette ASU de très grande taille, qui devrait être opérationnelle d’ici fin 2020. La nouvelle ASU permettra d’améliorer considérablement l’efficacité énergétique et de réduire les émissions de CO 2 de 20 000 tonnes par an, soit l'équivalent des émissions annuelles de 7 500 voitures. Cette performance contribuera à la réalisation des ambitions du Groupe Air Liquide en matière de réduction de son intensité carbone de 30 % entre 2015 et 2025.

Cette nouvelle signature reflète notre stratégie de développement dans les bassins industriels majeurs. C’est la troisième ASU installée et exploitée par Air Liquide à Tcherepovets depuis 2007. Avec le récent renouvellement de notre contrat initial, cela témoigne du partenariat et de la confiance mutuelle entre Air Liquide et Severstal à long terme.

Guy Salzgeber, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif d’Air Liquide supervisant les activités industrielles en Europe, a déclaré : “Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat de long terme avec Severstal. La signature de ce contrat majeur et du renouvellement du contrat initial témoignent de la confiance en notre capacité à créer de la valeur pour nos clients et de fournir une performance à long terme essentielle pour garantir une croissance rentable. Nous sommes également résolument engagés pour accompagner nos clients dans la transition énergétique en promouvant des solutions bas carbone pour une industrie durable.”

Alexander Shevelev, Directeur Général de Severstal Management, a déclaré : “Ce contrat témoigne une nouvelle fois de l’engagement de Severstal en faveur du développement durable, alors que nous continuons à réduire les émissions de carbone et à améliorer l’efficacité énergétique de nos sites de production. Nous sommes heureux de travailler avec Air Liquide, qui partage notre engagement en matière de protection de l'environnement et qui a adopté une attitude très responsable en ce qui concerne la conservation écologique. Au cours de notre long partenariat, Air Liquide a démontré sa capacité à fournir à ses clients des produits de haute qualité et des services innovants, et j'espère que notre collaboration positive se développera à mesure que nous continuerons à contribuer à la protection de l'environnement et à viser l'excellence opérationnelle”.

L’activité Grande Industrie d’Air Liquide propose des solutions gaz et énergie pour améliorer l’efficacité des procédés et aider à mieux respecter l’environnement, principalement dans les secteurs du raffinage et du gaz naturel, de la chimie, des métaux et de l’énergie. En 2018, son chiffre d’affaires s’est élevé à 5 685 millions d’euros. Air Liquide en Russie Air Liquide a été créée en Russie en 1989 et était principalement active dans la vente d'équipements de production de gaz industriel. OOO Air Liquide, la filiale russe de production et de vente de gaz industriels, a été créée en 2005. Aujourd'hui, la société exploite 15 sites industriels dans des régions clés. Plus de 500 salariés fournissent des produits et des services à plus de 1 500 clients.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au coeur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 21 milliards d’euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

www.airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @airliquidegroup