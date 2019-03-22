HCL和Xerox擴大策略性合作夥伴關係，加快業務轉型

紐約和印度諾伊達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的全球科技公司HCL Technologies (HCL)宣佈已與Xerox (NYSE: XRX)簽署管理服務協定。根據協定條款，HCL將管理Xerox部分共享服務，包括全球行政和支援職能，如某些資訊科技和財務職能（不包括會計）。利用HCL的全球規模和能力，Xerox將策略性地將其共享服務發展為流程優先、科技引領的數位作業。

這份為期七年的協定增加了13億美元，將繼續鞏固Xerox和HCL從2009年的產品工程和支援服務開始的成功關係。根據該協定，HCL目前管理Xerox印表機和影像產品線的機械、電氣和軟體工程活動。HCL和Xerox合作取得215項美國專利，創建了與Xerox基礎設施和標準緊密整合的世界一流研發實驗室。

HCL Technologies總裁兼執行長C Vijayakumar表示：「雙方進一步強化合作夥伴關係證明Xerox和HCL過去十年來透過多項合作發展起來的牢固關係。這是一份雙贏的協議。Xerox將受益於我們的全球規模、世界一流的流程和對人工智慧、機器人流程自動化和轉型工具的投資，HCL將受益於為Xerox提供產品支援和行政服務的長期協定。」

Xerox總裁兼營運長Steve Bandrowczak表示：「我們共享服務的演變代表我們不斷改進的文化，有助於我們更有效率地處理客戶需求，同時顯著節省成本，再投資於業務。由於雙方迄今為止的成功記錄和共同的價值觀，我們選擇HCL作為我們這一策略計畫的合作夥伴。」

作為協議的一部分，Xerox的一批員工將調往HCL（須符合歐洲勞工理事會的協商和就業管理要求）。調往HCL的員工將有機會成為全球一流科技公司的一員。

關於HCL Technologies

HCL Technologies (HCL)是全球首屈一指的科技公司，透過數位科技轉型幫助全球企業進行業務重構和變革。HCL在44個國家發展業務，截至2018年12月31日止的12個月合併收入為84億美元。HCL專注於提供以模式1-2-3成長策略為重點的整合式服務組合。模式1包括應用程式、基礎設施、業務流程外包和工程與研發服務領域的核心服務，利用DRYiCE™ Autonomics來改變客戶的業務和IT環境，使之變得「精益」和「敏捷」。模式2注重於以體驗為中心、以結果為導向的整合式產品，包括數位與分析、物聯網WoRKS™、雲端原生服務以及網路安全和GRC服務，以推動業務成效和企業數位化。模式3策略以生態系統為驅動，創建創新的智慧財產權夥伴關係以建立產品和平臺業務。HCL利用其全球整合的共同創新實驗室和全球交付能力網路，在關鍵產業的垂直領域提供全面的多服務交付，包括金融服務、製造、電信、媒體、出版、娛樂、零售和CPG、生命科學和醫療保健、石油與天然氣、能源與公用事業、旅遊、運輸與物流和政府。HCL擁有來自不同國家的132,328名專業人員，致力於以「超越合約的關係」為客戶創造真正的價值。欲瞭解更多資訊，敬請造訪www.hcltech.com。

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Xerox®是Xerox在美國和/或其他國家的商標。

前瞻性陳述

https://www.hcltech.com/media/press_release/forward–looking-statements

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