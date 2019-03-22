HCL和Xerox扩大战略伙伴关系，加快业务转型

纽约和印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的全球技术公司HCL Technologies (HCL)宣布已与Xerox (NYSE: XRX)签署托管服务协议。根据协议条款，HCL将管理Xerox部分共享服务，包括全球行政和支持职能，如某些信息技术和财务职能（不包括会计）。利用HCL的全球规模和能力，Xerox将战略性地将其共享服务发展成流程为先、技术引领的数字化运营。

这份为期七年的协议增加了13亿美元，将继续巩固Xerox和HCL从2009年的产品工程和支持服务开始的成功关系。根据该协议，HCL目前管理Xerox打印机和成像产品线的机械、电气和软件工程活动。HCL和Xerox合作交付了215项美国专利，创建了与Xerox基础设施和标准紧密集成的世界一流研发实验室。

HCL Technologies总裁兼首席执行官C Vijayakumar表示：“双方进一步深化合作伙伴关系证明了Xerox和HCL在过去十年中通过多项合作发展起来的牢固关系。这是一份双赢的协议。Xerox将受益于我们的全球规模、世界一流的流程和对人工智能、机器人流程自动化和转型工具的投资，HCL将受益于为Xerox提供产品支持和行政服务的长期协议。”

Xerox总裁兼首席运营官Steve Bandrowczak表示：“我们共享服务的发展体现了我们不断改进的文化，有助于我们更高效地满足客户需求，同时实现显著的成本节约，用于进行业务再投资。由于双方迄今为止的成功记录和共同的价值观，我们选择HCL作为我们这一战略举措的合作伙伴。”

作为协议的一部分，Xerox的一批员工将调往HCL（须符合欧洲劳工理事会的协商和就业管理要求）。调往HCL的员工将有机会成为全球领先技术公司的一员。

关于HCL Technologies

HCL Technologies (HCL)是一家全球领先的技术公司，通过数字技术转型帮助全球企业进行业务重构和变革。HCL在44个国家开展业务，截至2018年12月31日止的12个月合并收入为84亿美元。HCL专注于提供以模式1-2-3增长战略为重点的集成服务组合。模式1包括应用、基础设施、业务流程外包和工程与研发服务领域的核心服务，通过DRYiCE™ Autonomics转变客户的业务和IT环境，使之变得“精益”和“敏捷”。模式2侧重于以体验为中心、以结果为导向的集成产品，包括数字与分析、物联网WoRKS™、云原生服务以及网络安全和GRC服务，以推动业务成效和实现企业数字化。模式3战略以生态系统为驱动，通过创建创新的知识产权伙伴关系以建立产品和平台业务。HCL利用其全球综合性协同创新实验室和全球交付能力网络，在关键行业的垂直领域提供全面的多服务交付，包括金融服务、制造、电信、媒体、出版、娱乐、零售和CPG、生命科学和医疗保健、石油与天然气、能源与公用事业、旅游、运输与物流和政府。HCL拥有来自不同国家的132,328名专业雇员，致力于通过“超越合同的关系”为客户创造真正的价值。欲了解更多信息，敬请访问www.hcltech.com。

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前瞻性陈述

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