SmartStream與Cassini Systems合作，幫助公司履行未結算基本按金義務

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--金融交易生命週期管理(TLM®)解決方案提供商SmartStream Technologies今日宣佈，與首屈一指的買方衍生品交易之交易前、後按金分析提供商Cassini Systems展開合作，以幫助金融機構遵守針對未結算場外交易(OTC)衍生品的BCBS-IOSCO按金要求。

BCBS-IOSCO對未結算場外交易衍生品的按金要求訂立了規定，也就是未結算按金規定(UMR)。ISDA已開發出標準基本按金模型(SIMM)，市場參與者可用於提供透明、標準化的雙邊交易按金方法。UMR規定的出臺如今已涵蓋買方，第四階段公司和第五階段公司將分別於2019年9月和2020年9月納入規定的管轄範圍。

SmartStream的TLM抵押品管理為各大公司提供自動化數據管理，以減少與抵押品管理相關的作業風險。該合作將整合Cassini的分析平臺，為納入第四、五階段的客戶提供有關場外交易衍生品的完整SIMM計算能力。此舉為TLM客戶提供了減少交易對手方糾紛和作業成本的能力，同時讓他們明確地掌握SIMM的組成部分以及資產組合潛在的風險。

SmartStream抵押品管理專案經理 Jason Ang表示：

「SmartStream的TLM抵押品管理平臺能夠十分有效地管理抵押品管理業務中的信用和作業風險。我們十分高興將與Cassini合作，其專長將強化我們管理該領域複雜業務和監管需求的能力。」

Cassini Systems行政總裁Liam Huxley表示：「隨著UMR的實施進入第五階段，並影響到所有的買方公司，各機構必需獲得完整、靈活的前後期SIMM計算能力，包括敏感度的生成。整合Cassini的全面按金和SIMM計算能力，將使SmartStream能夠利用完全綜合性的無縫解決方案，為客戶解決基本按金監管要求。」

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