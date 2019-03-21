雷蛇宣布与腾讯合作在手机游戏领域发展

美国旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- 全球领先的玩家生活潮流品牌雷蛇™（1337.HK）宣布与中国领先的互联网增值服务商腾讯控股有限公司（“腾讯”）合作，致力将电竞手机体验提升至又一高峰。

两公司将融合各自的专长，务求令手机游戏在硬件、软件和服务各个范畴再次突破界限，为全球24亿活跃手机游戏玩家1带来极致体验。

腾讯是全球首屈一指的手机游戏发行商，旗下游戏如《绝地求生：刺激战场》（PUBG Mobile）与《王者荣耀》（海外版名为《传说对决》）均脍炙人口。

雷蛇在2017年于智能手机产业中创立全新的电竞手机类别，引来其他企业争相推出电竞手机。雷蛇作为电竞手机的先锋，如今其手机策略迈向更高层次，利用其一体化的生态系统推动手机游戏业务。

三大领域合作

腾讯与雷蛇的合作集中在以下领域：

1. 硬件

腾讯将与雷蛇紧密合作，使腾讯的手机游戏内容能够在雷蛇硬件以最优化的模式呈现，包括Razer Phone以及其他手机游戏配件，如由雷蛇设计的手掣。

2. 软件

腾讯与雷蛇紧密合作，令腾讯的游戏在雷蛇的手机游戏平台以及Razer Cortex雷游手机游戏启动器将得到最佳发挥。Razer Cortex雷游是个功能强大、为Android手机而设的游戏启动器，能将多项游戏集中启动并优化手机游戏表现，亦会推介最新优惠信息。

两公司亦会探讨将雷蛇的技术融入至腾讯的手机游戏内容之中，包括Chroma RGB幻彩灯效和THX空间音响技术。

3. 服务

腾讯与雷蛇亦将在手机游戏业务方面探索更多能变现的机会，例如与雷蛇的服务整合等。

雷蛇联合创办人兼行政总裁陈民亮表示：“ 手机游戏增长速度惊人，而雷蛇是行业当仁不让的领导者。自2008年起我们已与腾讯合作，如今更将共同带领手机游戏领域的未来创新，我们为此感到兴奋。腾讯与雷蛇并将同心协力，结合双方的长处，为手游行业带来长足发展。”

关于Razer（雷蛇）

Razer™（雷蛇）是全球领先的玩家生活潮流品牌。

Razer三头蛇商标在全球游戏和电竞小区中是最广为人知的标志之一。Razer的粉丝遍布于各大洲，公司已成功设计及打造了全球最大规模、以玩家为主的硬件、软件和服务生态系统。

屡获殊荣的Razer硬件产品包括高性能个人计算机与游戏主机的外设产品、Razer Blade灵刃系列游戏笔记本计算机以及Razer Phone。Razer的软件平台拥有约6,000万名注册用户，其中包括物联网平台Razer Synapse雷云、RGB灯光技术系统Razer Chroma以及游戏优化及启动程序Razer Cortex雷游。Razer的服务包括Razer Gold 虚拟信用积分服务，Razer Gold是全球最大的虚拟信用积分分销网络之一。Razer Pay是专为年轻人及千禧一代而设的电子钱包。

Razer（股票代码 1337）创立于2005年，双总部分别设于旧金山及新加坡，在全球各地拥有15个办事处，在美国、欧洲和中国被誉为领先的游戏品牌，并已在香港联合交易所主板上市。

Razer –“始于玩家，赋予玩家”

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1 Newzoo 研究报告“ Unlocking the Power of Mobile Gamers”（2019年3月）估计，到2019年全球将会有24亿手游玩家。

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