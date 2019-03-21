雷蛇宣布与腾讯合作在手机游戏领域发展

全球领先的玩家生活潮流品牌与全球最大游戏平台携手颠覆手机游戏生态

美国旧金山--()--(美国商业资讯) -- 全球领先的玩家生活潮流品牌雷蛇™（1337.HK）宣布与中国领先的互联网增值服务商腾讯控股有限公司（“腾讯”）合作，致力将电竞手机体验提升至又一高峰。

两公司将融合各自的专长，务求令手机游戏在硬件、软件和服务各个范畴再次突破界限，为全球24亿活跃手机游戏玩家1带来极致体验。

腾讯是全球首屈一指的手机游戏发行商，旗下游戏如《绝地求生：刺激战场》（PUBG Mobile）与《王者荣耀》（海外版名为《传说对决》）均脍炙人口。

雷蛇在2017年于智能手机产业中创立全新的电竞手机类别，引来其他企业争相推出电竞手机。雷蛇作为电竞手机的先锋，如今其手机策略迈向更高层次，利用其一体化的生态系统推动手机游戏业务。

三大领域合作

腾讯与雷蛇的合作集中在以下领域：

1. 硬件

腾讯将与雷蛇紧密合作，使腾讯的手机游戏内容能够在雷蛇硬件以最优化的模式呈现，包括Razer Phone以及其他手机游戏配件，如由雷蛇设计的手掣。

2. 软件

腾讯与雷蛇紧密合作，令腾讯的游戏在雷蛇的手机游戏平台以及Razer Cortex雷游手机游戏启动器将得到最佳发挥。Razer Cortex雷游是个功能强大、为Android手机而设的游戏启动器，能将多项游戏集中启动并优化手机游戏表现，亦会推介最新优惠信息。

两公司亦会探讨将雷蛇的技术融入至腾讯的手机游戏内容之中，包括Chroma RGB幻彩灯效和THX空间音响技术。

3. 服务

腾讯与雷蛇亦将在手机游戏业务方面探索更多能变现的机会，例如与雷蛇的服务整合等。

雷蛇联合创办人兼行政总裁陈民亮表示：“手机游戏增长速度惊人，而雷蛇是行业当仁不让的领导者。自2008年起我们已与腾讯合作，如今更将共同带领手机游戏领域的未来创新，我们为此感到兴奋。腾讯与雷蛇并将同心协力，结合双方的长处，为手游行业带来长足发展。”

关于Razer（雷蛇）

Razer™（雷蛇）是全球领先的玩家生活潮流品牌。

Razer三头蛇商标在全球游戏和电竞小区中是最广为人知的标志之一。Razer的粉丝遍布于各大洲，公司已成功设计及打造了全球最大规模、以玩家为主的硬件、软件和服务生态系统。

屡获殊荣的Razer硬件产品包括高性能个人计算机与游戏主机的外设产品、Razer Blade灵刃系列游戏笔记本计算机以及Razer Phone。Razer的软件平台拥有约6,000万名注册用户，其中包括物联网平台Razer Synapse雷云、RGB灯光技术系统Razer Chroma以及游戏优化及启动程序Razer Cortex雷游。Razer的服务包括Razer Gold 虚拟信用积分服务，Razer Gold是全球最大的虚拟信用积分分销网络之一。Razer Pay是专为年轻人及千禧一代而设的电子钱包。

Razer（股票代码 1337）创立于2005年，双总部分别设于旧金山及新加坡，在全球各地拥有15个办事处，在美国、欧洲和中国被誉为领先的游戏品牌，并已在香港联合交易所主板上市。

Razer –“始于玩家，赋予玩家”

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1 Newzoo 研究报告“Unlocking the Power of Mobile Gamers”（2019年3月）估计，到2019年全球将会有24亿手游玩家。

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英思宇公关
Victor Cheung
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