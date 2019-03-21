雷蛇宣布與騰訊合作於手機遊戲領域發展

美國三藩市--(BUSINESS WIRE)--全球領先的玩家生活潮流品牌雷蛇™（1337.HK）宣布與中國領先的互聯網增值服務商騰訊控股有限公司（「騰訊」）合作，致力將電競手機體驗提升至又一高峰。

兩公司將融合各自的專長，務求令手機遊戲在硬件、軟件和服務各個範疇再次突破界限，為全球24億活躍手機遊戲玩家1帶來極致體驗。

騰訊是全球首屈一指的手機遊戲發行商，旗下遊戲如《絕地求生：刺激戰場》（PUBG Mobile）與《王者榮耀》（海外版名為《傳說對決》）均膾炙人口。

雷蛇在2017年於智能手機產業中創立全新的電競手機類別，引來其他企業爭相推出電競手機。雷蛇作為電競手機的先鋒，如今其手機策略邁向更高層次，利用其一體化的生態系統推動手機遊戲業務。

三大領域合作

騰訊與雷蛇的合作集中在以下領域：

1. 硬件

騰訊將與雷蛇緊密合作，把騰訊的手機遊戲內容能夠在雷蛇硬件以最優化的模式呈現，包括Razer Phone以及其他手機遊戲配件如由雷蛇設計的手掣。

2. 軟件

騰訊與雷蛇緊密合作，令騰訊的遊戲在雷蛇的手機遊戲平台以及Razer Cortex雷遊手機遊戲啟動器將得到最佳發揮。Razer Cortex雷遊是個功能強大、為Android手機而設的遊戲啟動器，能將多項遊戲集中啟動並優化手機遊戲表現，亦會推介最新優惠資訊。

兩公司亦會探討將雷蛇的技術融入至騰訊的手機遊戲內容之中，包括Chroma RGB幻彩燈效和THX空間音響技術。

3. 服務

騰訊與雷蛇亦將在手機遊戲業務方面探索更多能變現的機會，例如與雷蛇的服務整合等。

雷蛇聯合創辦人兼行政總裁陳民亮表示：「手機遊戲增長速度驚人，而雷蛇是行業當然的領導者。自2008年起我們已與騰訊合作，如今更將共同帶領手機遊戲領域的未來創新，我們為此感到興奮。騰訊與雷蛇並將同心協力，結合雙方的長處，為手遊行業帶來長足發展。」

關於Razer（雷蛇）

Razer™（雷蛇）是全球領先的玩家生活潮流品牌。

Razer三頭蛇商標在全球遊戲和電競社區中是最廣為人知的標誌之一。Razer的粉絲遍佈於各大洲，公司已成功設計及打造了全球最大規模、以玩家為主的硬件、軟件和服務生態系統。

屢獲殊榮的Razer硬件產品包括高性能個人電腦與遊戲主機的外置產品、Razer Blade靈刃系列遊戲筆記本電腦以及Razer Phone。Razer的軟件平台擁有約6,000萬名註冊用戶，其中包括物聯網平台Razer Synapse雷雲、RGB燈光技術系統Razer Chroma以及遊戲優化及啟動程式Razer Cortex雷遊。Razer的服務包括Razer Gold 虛擬信用積分服務，Razer Gold是全球最大的虛擬信用積分分銷網絡之一。Razer Pay是專為年輕人及千禧一代而設的電子錢包。

Razer（股份代號 1337）創立於2005年，雙總部分別設於三藩市及新加坡，在全球各地擁有15個辦事處，在美國、歐洲和中國被譽為領先的遊戲品牌，並已在香港聯合交易所主板上市。

Razer –「始於玩家，賦予玩家」

# # #

1 Newzoo 研究報告「Unlocking the Power of Mobile Gamers」（2019年3月）估計，到2019年全球將會有24億手遊玩家。