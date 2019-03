Tommy Hilfiger faz chamada aos empreendedores sociais para participarem do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge

The prestigious jury panel and TOMMY HILFIGER Challenge winners at the Final Event. (Photo: Business Wire)

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, de propriedade da PVH Corp. [NYSE: PVH], tem o prazer de anunciar que as inscrições do ano dois para o Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge (Desafio de Fronteiras de Moda da Tommy Hilfiger) já estão abertas. O programa global visa apoiar empresas empreendedoras em fase de startup e ampliação, desenvolvendo soluções que promovem mudanças inclusivas e positivas na moda. Após um primeiro ano de sucesso, a empresa está animada para continuar trabalhando na identificação de oportunidades que apoiem o avanço do setor de moda.

“ O primeiro capítulo desta iniciativa global foi uma viagem inspiradora que colocou em evidência ideias incríveis que poderiam mudar a vida das pessoas através de uma forma de moda mais positivo e inclusivo”, disse Tommy Hilfiger. “ Através do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge continuamos a orientar e apoiar empreendedores sociais que estão colocando seu coração e alma para abordar questões que eles acreditam fortemente. Isso celebra o espírito empreendedor e o otimismo determinado no coração da nossa marca DNA”.

As empresas interessadas estão convidadas a apresentar propostas de projetos que estejam centradas na moda inclusiva. Durante um processo de quatro meses com várias etapas, os candidatos serão reduzidos a seis finalistas que serão convidados a desenvolver seus planos de projeto com o apoio de uma equipe de especialistas dedicados da Tommy Hilfiger no Campus do Futuro em Amsterdã, nos Países Baixos. Eles apresentarão seus conceitos finalizados no evento final do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge no início de 2020, onde um prestigiado painel de jurados ir[a premiar 150 mil euros entre os dois vencedores para apoiar seus empreendimentos. Os vencedores também receberão orientação de um ano com os especialistas da Tommy Hilfiger globalmente, bem como com especialistas do INSEAD, bem como um lugar no Programa de Empreendedorismo Social (ISEP) do INSEAD. Um adicional de 10 mil euros será concedido ao finalista que ganhar o “Voto favorito da audiência”.

O evento final do primeiro Challenge foi realizado em janeiro de 2019, com um painel especializado de jurados que incluiu Tommy Hilfiger; Arizona Muse, modelo e ativista; Daniel Grieder, diretor executivo da Tommy Hilfiger Global e PVH Europe; Martijn Hagman, diretor financeiro e diretor de operações da Tommy Hilfiger Global e PVH Europe; Willemijn Verloop, sócio fundador da Social Impact Venture; Filipe Santos, professor catedrático e presidente de empreendorismo social na Católica-Lisboa e professor visitante no INSEAD; e Katrin Ley, diretora administrativa da Fashion for Good, Um total de 210 mil euros foi concedido pelo Painel dos Jurados entre os três vencedores, incluindo Selina Wamucii, doctHERs e Auf Augenhoehe.

A missão da Tommy Hilfiger é ser uma das principais marcas de estilo de vida de designer sustentável, através da forma como cria seu produto, gerencia suas operações e se conecta com suas comunidades e partes interessadas. Mais informações sobre a evolução sustentável da Tommy Hilfiger podem ser encontradas em: http://global.tommy.com/int/en/about/corporate-responsibility/16

As inscrições estão abertas de 21 de março de 2019 a 12 de maio de 2019 e podem ser enviadas aqui.

Mais informações sobre o Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, incluindo como se inscrever, estão disponíveis aqui: http://global.tommy.com/int/en/about/corporate-responsibility/16

Sobre a Tommy Hilfiger

Com um portfólio de marcas que inclui TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, a Tommy Hilfiger é um dos principais e mais reconhecidos grupos de estilo de vida de designers do mundo. Seu foco é conceber e fazer marketing de roupas masculinas personalizadas de alta qualidade e seus trajes esportivos, vestuário de coleções femininas e seus trajes esportivos, roupas infantis, coleções de jeans, roupas íntimas (incluindo roupões, pijamas e vestuário causal), calçados e acessórios. Mediante licenças selecionadas, a Tommy Hilfiger oferece produtos complementares de estilo de vida como óculos, relógios, fragrâncias, trajes de natação, meias, pequenos artigos em couro, artigos domésticos e bagagem. A linha de produtos TOMMY JEANS consiste em roupas de jeans e calçados para homens e mulheres, acessórios e fragrâncias. Produtos sob as marcas TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS estão disponíveis aos clientes em todo o mundo através de uma ampla rede de lojas de varejo TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS bem como principais lojas de departamento e de especialidades, revendedores online selecionados e na tommy.com.

Sobre a PVH Corp.

Com uma história que remonta a mais de 135 anos, a PVH se destacou com marcas e negócios em crescimento com uma rica herança americana, tornando-se uma das maiores empresas de vestuário do mundo. Temos mais de 36.000 associados operando em mais de 40 países e quase US$ 9 bilhões em receitas anuais. Somos proprietários das marcas icônicas CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s, Olga e Geoffrey Beene assim como da marca de roupa íntima centrada no setor digital True & Co. , e comercializamos uma variedade de produtos sob essas e outras marcas próprias nacional e internacionalmente conhecidas.

*A marca Speedo é licenciada para a América do Norte e Caribe em perpetuidade da Speedo International Limited.

