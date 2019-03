Tommy Hilfiger roept sociale ondernemers op voor het aangaan van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge

The prestigious jury panel and TOMMY HILFIGER Challenge winners at the Final Event. (Photo: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, dat eigendom is van PVH Corp. [NYSE: PVH], is verheugd aan te kondigen dat de aanvragen voor het tweede jaar van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge nu zijn geopend. Het wereldwijde programma is erop gericht ondernemers in startende en opschalingstrajecten te ondersteunen bij het ontwikkelen van oplossingen die inclusieve en positieve verandering in mode bevorderen. Na een succesvol eerste jaar is het bedrijf enthousiast om te blijven werken aan het identificeren van kansen die de vooruitgang van de mode-industrie ondersteunen.

" Het eerste hoofdstuk van dit wereldwijde initiatief was een inspirerend traject dat ongelooflijke ideeën onder de aandacht bracht die de levens van mensen konden veranderen door een positiever en inclusiever modelandschap," aldus Tommy Hilfiger. " Via de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge blijven we sociale ondernemers begeleiden en ondersteunen die met hart en ziel werken aan het aanpakken van kwesties waar ze sterk in geloven. Dit viert de ondernemersgeest en het vastberaden optimisme die de kern uitmaken van het DNA van ons merk."

Geïnteresseerde bedrijven worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen die gericht zijn op inclusieve mode. Tijdens het vier maanden durende proces dat bestaat uit meerdere fasen worden de aanvragers teruggebracht tot zes finalisten die worden uitgenodigd om hun projectplannen te ontwikkelen met de steun van een team van toegewijde Tommy Hilfiger-experts op de Campus van de Toekomst in Amsterdam, Nederland. Ze zullen hun definitieve concepten presenteren op het wereldwijde Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge Final Event in het voorjaar van 2020, waar een prestigieus jurypanel € 150.000 zal toekennen aan twee winnaars ter ondersteuning van hun onderneming. De winnaars ontvangen ook een mentorschap van een jaar met experts van Tommy Hilfiger wereldwijd en INSEAD-experts, naast een plaats in het INSEAD Social Entrepreneurship Program (ISEP). Een extra € 10.000 wordt toegekend aan de finalist die de 'Audience Favorite Vote' wint.

Het Final Event van de eerste Challenge vond plaats in januari 2019, met een jurypanel bestaande uit deskundige beroemdheden waaronder dhr. Tommy Hilfiger; model en activist, Arizona Muse; CEO, Tommy Hilfiger Global & PVH Europe, Daniel Grieder; CFO en COO, Tommy Hilfiger Global & PVH Europe, Martijn Hagman; stichtend vennoot, Social Impact Venture, Willemijn Verloop; hoogleraar en voorzitter van sociaal ondernemerschap bij Católica-Lisbon en gastprofessor aan INSEAD, Filipe Santos; en Managing Director, Fashion for Good, Katrin Ley. In totaal werd € 210.000 toegekend door het jurypanel aan de drie winnaars, waaronder Selina Wamucii, doctHERs en Auf Augenhoehe.

De missie van Tommy Hilfiger is om een van de leidende duurzame designer lifestyle-bedrijven te zijn door de manier waarop het zijn product creëert, zijn activiteiten beheert en contact maakt met zijn gemeenschappen en belanghebbenden. Meer informatie over de duurzame evolutie van Tommy Hilfiger is te vinden op: http://global.tommy.com/int/en/about/corporate-responsibility/16

Aanvragen zijn geopend van 21 maart 2019 t/m 12 mei 2019 en kunnen hier worden ingediend.

Meer informatie over de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, inclusief over hoe meegedaan kan worden, is hier beschikbaar: http://global.tommy.com/int/en/about/corporate-responsibility/16

Over Tommy Hilfiger

Met een merkenportfolio met onder meer TOMMY HILFIGER en TOMMY JEANS is Tommy Hilfiger een van 's werelds meest erkende premium designer lifestyle-groepen. De focus ligt op het ontwerpen en verkopen van hoogwaardige op maat gesneden kleding en sportkleding voor heren, collectiekleding en sportkleding voor dames, kinderkleding, denimcollecties, ondergoed (inclusief badjassen, nachtkleding en loungewear), schoenen en accessoires. Via geselecteerde licentiehouders biedt Tommy Hilfiger aanvullende lifestyleproducten zoals brillen, horloges, parfum, zwemkleding, sokken, kleine lederwaren, huisartikelen en bagage. De TOMMY JEANS -productlijn bestaat uit spijkergoed en schoenen voor heren en dames, accessoires en parfum. Merchandise onder de merken TOMMY HILFIGER en TOMMY JEANS is wereldwijd verkrijgbaar voor consumenten via een uitgebreid netwerk van winkels van TOMMY HILFIGER en TOMMY JEANS, toonaangevende speciaalzaken en warenhuizen, geselecteerde online winkels en op tommy.com.

Over PVH Corp.

Met een geschiedenis die meer dan 135 jaar teruggaat, heeft PVH uitmuntend werk verricht bij het laten groeien van merken en bedrijven met een rijk Amerikaans erfgoed, en werd het zo een van de grootste kledingbedrijven ter wereld. We hebben meer dan 36.000 medewerkers die actief zijn in meer dan 40 landen, met een jaarlijkse omzet van meer dan $ 9 miljard. We zijn de eigenaar van de iconische merken CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s, Olga en Geoffrey Beene, alsook het digitaal gerichte merk voor intieme kledingstukken True & Co. en verkopen een verscheidenheid van goederen onder deze en andere nationaal en internationaal bekende merken die we in beheer of gelicentieerd hebben.

*Het merk Speedo is tot in het oneindige gelicentieerd voor Noord-Amerika en het Caribisch gebied van Speedo International, Limited.

