Quyntess & Lely établissent un solide partenariat pour une chaîne d'approvisionnement numérique

ROTTERDAM, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Quyntess a été choisi par Lely Industries en tant que partenaire pour l'intégration et la collaboration avec des fournisseurs numériques. Les deux sociétés visent un partenariat à long terme dans lequel la solution modulaire de Quyntess, basée sur le réseau d'entreprise mondial Tradeshift , permettra à Lely de numériser ses processus d'approvisionnement et de chaîne logistique à l'échelle mondiale. Grâce à cette solution, Lely vise à accroître la cohérence, la transparence et la performance opérationnelle de sa chaîne d'approvisionnement en s'appuyant sur une meilleure qualité des données et une collaboration plus souple avec ses partenaires commerciaux externes.

"Nous sommes très heureux de soutenir Lely dans ses ambitions numériques", a déclaré Rob van Ipenburg, CEO de Quyntess. "Le fait que Lely, avec Procurement Services, ait réalisé un processus d'évaluation exhaustif auprès de plusieurs fournisseurs et produits témoigne de la solidité de notre solution, de notre capacité à servir les entreprises quel que soit leur secteur ou leur niveau de maturité numérique, et que les entreprises ambitieuses apprécient l'innovation que nous proposons."

Bart Kuijpers, Head of Data Value chez Lely, a indiqué que le gain d'efficacité évident n'est certainement pas le seul moteur de cette initiative : "Dans un avenir proche, nous allons devoir faire face à une augmentation significative des volumes de commandes. La numérisation nous permet d'améliorer la capacité d'exécution, afin d'éviter l'impact sur les délais et la fiabilité de livraison de ces produits".

A propos de Quyntess :

Quyntess s'engage à créer des processus de collaboration meilleurs, plus rapides et en temps réel dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement mondiales, à tous les niveaux d'excellence opérationnelle et de maturité. Notre service en nuage combine la puissance des réseaux B2B et des technologies de plate-forme Web pour offrir une solution complète de collaboration de la chaîne d'approvisionnement et d'intégration de l'approvisionnement au paiement. Les entreprises qui souscrivent à notre service à la demande bénéficient d'une efficacité accrue, d'économies substantielles et d'une plus grande compétitivité.

A propos de Lely :

Fondée en 1948, Lely oriente tous ses efforts vers la création d'un avenir agricole durable, rentable et agréable. Active dans tout ce qui touche à la production laitière et l'élevage, l'entreprise développe des systèmes de robotique et de données de première qualité qui augmentent le bien-être des animaux, la flexibilité et la production dans les fermes laitières. Depuis plus de 25 ans, Lely est leader sur le marché mondial des systèmes de traite automatisés. Chaque jour, Lely incite ses collaborateurs à proposer à ses clients des solutions innovantes et à être un partenaire fiable pour des conseils et une assistance à long terme. Basé aux Pays-Bas et disposant d'un réseau mondial de points de vente et d'assistance, le groupe Lely est présent dans plus de 40 pays et emploie environ 1500 personnes.

