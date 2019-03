Quyntess en Lely sluiten partnerschap voor een digitale supply chain

ROTTERDAM, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Quyntess is door Lely Industries geselecteerd als partner voor de integratie en digitale samenwerking met haar leveranciers. Beide bedrijven streven naar een samenwerkingsverband op lange termijn waarbij de modulaire oplossing van Quyntess, gebaseerd op het wereldwijde handelsnetwerk Tradeshift, Lely in staat zal stellen om zowel haar inkoop- als supply chain processen op wereldwijde schaal te digitaliseren. Met deze oplossing wil Lely de stabiliteit, transparantie en performantie van haar supply chain verbeteren, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van verbeterde datakwaliteit en een meer flexibele samenwerking met externe handelspartners.

“We zijn erg verheugd om Lely te ondersteunen bij hun digitale ambities”, aldus Rob van Ipenburg, CEO bij Quyntess. “Het feit dat Lely, samen met Procurement Services, een uitgebreid evaluatieproces over meerdere leveranciers en oplossingen heeft gevoerd, toont aan dat onze propositie sterk is. We kunnen hiermee bedrijven ondersteunen ongeacht de industrietak of het niveau van digitale volwassenheid en ambitieuze bedrijven waarderen duidelijk onze innovatieve inbreng.” Bart Kuijpers, hoofd Data Value bij Lely, gaf aan dat de duidelijke efficiëntiewinst zeker niet de enige factor is voor dit initiatief: “In de nabije toekomst zullen we de ordervolumes aanzienlijk zien toenemen. Met digitalisering kunnen we onze verwerkingscapaciteit verhogen, zodat dit geen gevolgen heeft voor de leverbetrouwbaarheid van deze producten.”

Over Quyntess:

Quyntess ijvert voor betere, snellere en meer realtime samenwerking in wereldwijde supply chains op alle niveaus van operational excellence en maturiteit. Onze cloudgebaseerde diensten combineren de kracht van B2B-netwerken en webplatformtechnologieën om een alomvattende oplossing voor supply chain samenwerking en integratie te bieden. Bedrijven die zich abonneren op onze on-demand services profiteren van verhoogde effectiviteit, substantiële kostenbesparingen en een verbeterde concurrentiepositie.

Over Lely:

Lely werd opgericht in 1948 en richt al haar inspanningen op het creëren van een duurzame, winstgevende en aangename toekomst in de landbouw. Het bedrijf ontwikkelt hoogwaardige robotica en datasystemen rond de koe die het dierenwelzijn, de flexibiliteit en de productie op melkveebedrijven verbeteren. Al meer dan 25 jaar is Lely wereldwijd marktleider op het gebied van geautomatiseerde melksystemen. Elke dag inspireert Lely haar medewerkers om klanten innovatieve oplossingen aan te reiken en een betrouwbare partner te zijn voor advies en ondersteuning op lange termijn. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland en met een wereldwijd netwerk van toegewijde verkoop- en ondersteuningslocaties is de Lely Group actief in meer dan 40 landen en biedt werk aan ongeveer 1500 mensen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.