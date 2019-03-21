亦联在重庆设立工程中心

中国，重庆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--亦联无线，为电动交通提供安全、低电磁干扰的无线充电科技先锋开拓者，于今天宣布将在重庆宗申动力最先进的厂区设立其中国工程中心。该中心将推动亦联无线充电系统的研发制造，并得以跟中国领先的汽车制造商之一的宗申动力进行协同合作。

宗申集团的首席投资官李耀先生表示：“我们非常高兴跟亦联合作进一步加深，继最近一笔投资后，我们向亦联提供生产制造资源，使其获得独特优势将无线充电技术尽快量产。”

亦联开发了低频高效的动力磁耦合无线充电技术，能够为电动车提供大功率充电。其核心技术属于英属哥伦比亚大学并受美国、中国、日本和加拿大专利保护，有效期至2030年。公司的低频无线充电技术比传统电感应无线充电更安全，避免了电磁干扰并能轻易扩展。

“要扩展我们的产品，没有被宗申更合适的合作伙伴了，”亦联无线充电的CEO, Christian Zapf 先生表示，“他们的注资和产能投入使我们能更快进入市场、抓住全球机遇。”

亦联无线充电解决方案目前在中国、美国和欧洲的领先汽车制造商和无人驾驶科技公司进行实地测试。

关于亦联无线充电

亦联无线是一个充满激情的创新团队，我们相信移动的未来依赖于使自动驾驶汽车无缝融入我们的生活，无线充电是此的关键推动因素。温哥华和中国的亦联无线团队致力于开发低频、可扩展的无线传输系统，使充电变得简单、有效和安全。更多信息，请访问www.elixwireless.com。

关于宗申动力

重庆宗申通用动力机械有限公司是深圳证券交易所上市公司，证券代码为001696。宗申成立于2000年，是世界上最大的通用汽油发动机制造商之一。该公司还生产发电机、水泵、电动洗衣机、柴油机和柴油发电机。公司年产发动机300多万台，成品100多万件，出口美国、欧洲、南美等100多个国家。有关详细信息，请访问http://www.zongshenpower.com/

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