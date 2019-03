Corsair Infrastructure Partners annuncia investimenti a lungo termine da parte di HarbourVest Partners

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Corsair Infrastructure Partners (“CIP”), l’azienda di Corsair Capital (“Corsair”) che investe in infrastrutture in tutto il mondo, oggi ha annunciato che HarbourVest Partners (“HarbourVest”), un investitore istituzionale leader nel suo settore in varie regioni geografiche e classi di asset, ha investito in tre nuovi fondi gestiti da CIP e creati per impiegare capitali in tre comparti: aviazione, porti e strade.

In precedenza quest’anno nuovi fondi di CIP hanno completato l’acquisto di quote in tre aziende che costituiranno il punto di lancio per acquisizioni successive (“aziende piattaforma”) – la società di gestione aeroportuale Vantage Airport Group, l’operatore portuale australiano DP World Australia e la società spagnola di gestione di infrastrutture stradali Itínere Infraestructuras – da vari azionisti, compresa Gateway Infrastructure Investments, un’impresa di investimento da lungo tempo gestita da CIP. Gli investimenti sono stati effettuati da HarbourVest tramite un consorzio a lungo termine per il collocamento di capitali costituito per sostenere società di investimento in infrastrutture come CIP, e svolgeranno un ruolo importante nell’esecuzione delle strategie di crescita di CIP per tutte e tre le aziende piattaforma.

Commenta Hari R. Rajan, Amministratore delegato di Corsair e Direttore di CIP: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a HarbourVest, uno dei principali investitori nei nostri nuovi fondi. HarbourVest gode di una solida reputazione e di una storia comprovata di successi nel collaborare con partner generali nel settore delle infrastrutture e guardiamo con fiducia a un lungo e produttivo rapporto.”

Aggiunge Kevin Warn-Schindel, Amministratore delegato di HarbourVest: “Siamo lietissimi di avere stretto questa partnership con Corsair per questa operazione perché riteniamo che il portafoglio di asset di alta qualità per gli investimenti nelle infrastrutture gestito dal gruppo di professionisti di lunga esperienza di Corsair rappresenti un investimento interessante per la strategia di HarbourVest in questo settore. Guardiamo positivamente alla collaborazione che svilupperemo con Corsair e il suo gruppo responsabile degli investimenti per continuare a sviluppare a lungo termine ciascuna delle aziende piattaforma.”

Informazioni su Corsair Capital e su Corsair Infrastructure Partners

Fondata nel 1992, Corsair Capital è un investitore specializzato leader mondiale nel suo settore. Dispone di una rinomata piattaforma di private equity che ha investito pressoché in tutti i segmenti del settore dei servizi finanziari – gestione di asset e patrimoni, tecnologia finanziaria e dei pagamenti, servizi, assicurazioni e banche, e attività finanziarie speciali. Sin dalla sua creazione è stata alla guida, da sola o in posizione paritaria con altri partner, in operazioni di investimento di private equity per un valore complessivo di 8 miliardi di dollari. Inoltre controlla un’azienda di gestione di investimenti e sponsorizzazione di equity per infrastrutture nel mondo, che è stata fondata nel 2015 e gestisce un fondo per infrastrutture da 2,9 miliardi di dollari. Maggiori informazioni su Corsair Infrastructure Partners sono reperibili sul sito www.corsair-infrastructure.com.

Informazioni su HarbourVest Partners

HarbourVest è un’azienda indipendente di livello internazionale specializzata in investimenti in mercati privati che vanta 36 anni di esperienza e al 31 dicembre 2018 gestiva capitali per oltre 58 miliardi di dollari. La sua efficiente piattaforma globale offre ai clienti opportunità di impiego dei capitali attraverso investimenti in fondi principali, investimenti secondari e co-investimenti diretti in fondi comuni o conti gestiti separatamente. HarbourVest conta oltre 500 dipendenti, compresi più di 100 professionisti responsabili degli investimenti in Asia, Europa e nelle Americhe; questo gruppo globale di esperti ha impegnato più di 35 miliardi di dollari in fondi di nuova costituzione, ha completato acquisti secondari per oltre 19 miliardi di dollari e ha investito più di 9 miliardi di dollari in società operative. Grazie a HarbourVest, i clienti hanno accesso a soluzioni personalizzate, rapporti duraturi, informazioni utili a fini decisionali e risultati comprovati.

