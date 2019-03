Mindbreeze e BGH Tech Partner lançam parceria estratégica

BUENOS AIRES, Argentina e LINZ, Áustria--(BUSINESS WIRE)--A BGH Tech Partner e a Mindbreeze iniciarão sua parceria estratégica para distribuir, implementar e dar suporte à solução Mindbreeze InSpire no mercado latino-americano. A BGH Tech Partner tem vários anos de experiência no campo de otimização de processos de negócios adaptados a diferentes segmentos de mercado.

“Ao longo dos anos, oferecemos soluções relacionadas à pesquisa de informações com base em nuvem. Através desta parceria, não apenas cobrimos esse espaço, mas também o enriquecemos com um mecanismo de inteligência artificial sofisticado, que nos permite oferecer maior cobertura aos nossos clientes. Já tendo implementado esta solução para diversos clientes na Argentina, esperamos continuar a crescer continuamente a oferta de soluções de gerenciamento de dados no mercado latino-americano, juntamente com a Mindbreeze”, disse Pablo Poza, vice-presidente de Serviços de Nuvem e Profissionais na BGH Tech Partner.

A otimização dos processos de negócios e o entendimento do significado das informações são prioridades fundamentais para as empresas atuais. O Mindbreeze InSpire aproveita toda a potência de um sofisticado mecanismo de inteligência artificial para fornecer informações e respostas acionáveis - e não apenas mais dados. É um Insight Engine flexível e de alto valor, a um preço justo e previsível, que permite às empresas atingir suas metas de negócios em um mundo de big data de forma rápida, eficiente e sem a necessidade de planos de projetos de longo prazo.

"Nossa parceria com a BGH Tech Partner representa um passo estratégico importante em nossa rápida estratégia de crescimento global. Nossos dispositivos permitem aos clientes descobrir informações relevantes no contexto e rapidamente entender as correlações. A BGH Tech Partner se encaixa perfeitamente com a nossa empresa e princípios orientadores - queremos oferecer aos nossos clientes uma solução profissional o mais rápido possível", disse Daniel Fallmann, fundador e diretor executivo da Mindbreeze.

Sobre a BGH Tech Partner

A missão da BGH Tech Partner é oferecer soluções tecnológicas inovadoras e serviços profissionais idealizados para atender às necessidades de infraestrutura e otimização de processos de negócios adaptados a diferentes segmentos de mercado. A BGH Tech Partner está localizado na Argentina, com escritórios na Colômbia, Peru, Uruguai e Guatemala, e atende a mais de 300 clientes na região da América Latina.

Sobre a Mindbreeze

Mindbreeze é uma fornecedora líder de dispositivos e serviços de nuvem para informações detalhadas, inteligência artificial aplicada e gerenciamento de conhecimento. O mecanismo de insight entende as informações e oferece uma visão consolidada do conhecimento corporativo, independentemente de onde (fontes de dados) e como (estruturados, não estruturados) os dados são armazenados.

