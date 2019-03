Corsair Infrastructure Partners kondigt langetermijnbelegging door HarbourVest Partners aan

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Corsair Infrastructure Partners ("CIP"), het bedrijfsonderdeel van Corsair Capital ("Corsair") dat zich internationaal bezighoudt met beleggingen in infrastructuur, kondigde vandaag aan dat HarbourVest Partners ("HarbourVest"), een toonaangevende institutionele belegger die actief is in verschillende activaklassen en regio's, heeft belegd in drie nieuwe, door CIP beheerde fondsen die zijn opgericht om kapitaal te werven voor de luchtvaart-, haven- en wegenbouwsectoren.

Eerder dit jaar hebben de nieuwe fondsen van CIP aandelen van drie platformbedrijven - de luchthavenontwikkelaar Vantage Airport Group, de Australische stuwadoor DP World Australia en de Spaanse exploitant van tolwegen Itínere Infraestructuras - overgenomen van verschillende verkopende aandeelhouders, waaronder Gateway Infrastructure Investments, een traditioneel, door CIP beheerd beleggingsvehikel. De beleggingen van HarbourVest maken deel uit van een grote pool institutioneel kapitaal dat op de lange termijn wordt ingezet ter ondersteuning van beleggingen van actoren als CIP die aandelen verwerven in infrastructuurbedrijven. Ze zullen een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van de groeistrategieën van CIP voor alle drie de platforms.

Hari R. Rajan, algemeen directeur van Corsair en hoofd CIP, zei hierover: "We zijn verheugd dat we HarbourVest mogen verwelkomen als toonaangevende belegger in onze nieuwe fondsen. HarbourVest heeft een goede reputatie en aantoonbare ervaring als het gaat om samenwerking met belangrijke spelers in de infrastructuursector. We zien dan ook uit naar een lange en productieve samenwerking."

Kevin Warn-Schindel, algemeen directeur van HarbourVest, zei: "We zijn erg verheugd over ons partnerschap met Corsair voor deze belegging, aangezien we van mening zijn dat de portefeuille van kwalitatief hoogwaardige infrastructuuractiva die wordt beheerd door het team ervaren beleggings-professionals van Corsair een interessante belegging vormt voor de infrastructuurstrategie van HarbourVest. We zien uit naar onze samenwerking met Corsair en de managementteams om elk van de platformbeleggingen op de lange termijn te laten groeien."

Over Corsair Capital en Corsair Infrastructure Partners

Corsair Capital werd opgericht in 1992 en is een toonaangevende internationale specialistische belegger. Corsair heeft een hoog aangeschreven private equity-platform dat heeft belegd in praktisch alle subsectoren van de financiële dienstenbranche, waaronder vermogens- en activabeheer, betalings- en financiële technologie, diensten, het verzekerings- en bankwezen en gespecialiseerde financiële diensten. Sinds de oprichting is de firma (mede)verantwoordelijk geweest voor 8 miljard USD aan private equity-beleggingen. Het bedrijf heeft bovendien een onderdeel dat zich internationaal bezighoudt met de ondersteuning van en beleggingen in het eigen vermogen van infrastructuurbedrijven: Corsair Infrastructure Partners. Dit bedrijfsonderdeel werd in 2015 opgericht en beheert een infrastructuurfonds van 2,9 miljard USD. Ga voor meer informatie over Corsair Infrastructure Partners naar www.corsair-infrastructure.com.

Over HarbourVest Partners

HarbourVest is een onafhankelijke, wereldwijde specialist in beleggingen in particuliere markten met 36 jaar ervaring, die op 31 december 2018 activa ter waarde van meer dan 58 miljard USD in zijn beheer had. Het krachtige internationale platform biedt klanten beleggingsmogelijkheden in de vorm van beleggingen in primaire fondsen, secundaire beleggingen en directe co-investeringen in samengevoegde fondsen of afzonderlijk beheerde rekeningen. HarbourVest heeft meer dan 500 medewerkers in Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika, waaronder meer dan 100 beleggingsspecialisten. Dit wereldwijde team heeft meer dan 35 miljard USD weten te werven voor nieuw opgerichte fondsen, heeft secundaire aankopen ter waarde van meer dan 19 miljard USD afgerond en meer dan 9 miljard USD rechtstreeks in operationele bedrijven belegd. Door samen te werken met HarbourVest krijgen klanten toegang tot oplossingen op maat, een langetermijnrelatie, praktische inzichten en bewezen resultaten.

