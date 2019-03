Voluntis annonce la fin de la collaboration avec Roche Pharma France pour la solution ZEMY

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Voluntis (Euronext Paris, Mnemo : VTX - ISIN : FR0004183960) (Paris:VTX), société spécialisée dans les logiciels thérapeutiques, annonce la décision de Roche Pharma France de ne pas poursuivre le développement de la solution ZEMY dans le cancer du sein. La collaboration entre Roche Pharma France et Voluntis sur ce projet prendra fin au terme de l'étude clinique de faisabilité menée par Roche Pharma France, fin avril 2019.

Le contrat entre Roche Pharma France et Voluntis, signé en octobre 2015, visait le développement et la distribution de la solution ZEMY dans le cancer du sein, basée sur la plateforme Theraxium Oncologie.

