寶僑制定新目標，為全世界有需要的家庭提供250億公升清潔飲用水

辛辛那提--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在今年的「世界水資源日」(World Water Day)，寶僑(P&G)慶祝達成其2020年目標，即透過非營利性兒童安全飲用水(CSDW)計畫提供150億公升清潔飲用水。寶僑正積極努力，希望至2025年為全世界提供250億公升（超過1000億杯水）清潔飲用水，惠及更多人。

自該計畫於2004年啟動以來，寶僑一直與150多家合作夥伴密切合作，以提高人們對全球水危機的認識，並利用寶僑洗衣部門某位科學家發明的簡易淨水程序，為90多個國家的家庭提供水。利用一包淨水劑、一個水桶、一根棍子和一塊乾淨的布，就可以在短短30分鐘內將10公升可能致命的髒水變成清潔的可飲用水。

據世界衛生組織(WHO)指出，全球近8.44億人無法獲得清潔飲用水。聯合國兒童基金會(UNICEF)估計，婦女和兒童每年花費400億小時收集和管理經常受到污染的水。聯合國已優先考慮透過聯合國永續發展目標#6解決這一問題，該目標旨在確保至2030年人人享有清潔飲用水和適當的衛生設施。

迄今為止，寶僑為提供清潔飲用水而做出的努力正逐步改造社區，此表現在改善人們的健康、促進教育和增加經濟機會。

寶僑董事長、總裁兼執行長David Taylor表示：「我們為達到150億公升的里程碑而感到驕傲，我們還有機會透過新目標來發揮更大的影響力同樣令我們備受鼓舞。在過去15年裡，這項改變生活的技術幫助了許多家庭，我們渴望在未來的歲月裡幫助更多家庭。」

寶僑今年再次與國家地理合作，慶祝「世界水資源日」並分享五位「水資源支持者」的故事，他們每天以個人或集體形式與寶僑合作，幫助解決水資源危機。「水資源支持者」來自於寶僑最大的四家合作夥伴，包括：

艾美獎得獎女演員兼世界展望會(World Vision)大使 Patricia Heaton

救助兒童會(Save the Children)總裁兼執行長 Carolyn Miles

Walmart International執行副總裁兼行政長 JP Suarez

CARE International Kenya專案經理 Job Wasonga

寶僑兒童安全飲用水計畫負責人Allison Tummon Kamphuis

寶僑和上述合作夥伴將透過以下方式合作：

世界展望會 ，在已提供20億公升水的基礎上，將寶僑淨水劑作為非洲、亞洲和中東地區超過15個國家100餘萬人的過渡解決方案和緊急情況使用物資。

，在已提供20億公升水的基礎上，將寶僑淨水劑作為非洲、亞洲和中東地區超過15個國家100餘萬人的過渡解決方案和緊急情況使用物資。 救助兒童會 ，於2019年迎接成立100週年，將為受到天然災害和緊急情況影響的衣索比亞家庭提供1億公升清潔水。

，於2019年迎接成立100週年，將為受到天然災害和緊急情況影響的衣索比亞家庭提供1億公升清潔水。 Walmart International 將於2019年透過店內的1筆購物 = 1公升水活動(1 purchase = 1 liter campaign)提供1億公升清潔水，以支持本計畫

將於2019年透過店內的1筆購物 = 1公升水活動(1 purchase = 1 liter campaign)提供1億公升清潔水，以支持本計畫 CARE將慶祝與寶僑合作15週年，在肯亞擴大CSDW計畫，透過學校和診所為超過10萬人提供援助，同時繼續支持緊急救援和衛生教育工作，為衣索比亞30萬人提供支助。

如欲瞭解關於與國家地理合作慶祝「世界水資源日」的資訊，請造訪www.nationalgeographic.com/pgwaterchampions。如欲瞭解關於兒童安全飲用水計畫的更多資訊，請造訪www.csdw.org/。

關於寶僑

寶僑服務全球消費者。該公司擁有最強大且值得信賴的優質一流品牌組合之一，這些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飄®(Ambi Pur®)、Ariel®、Bounty®、Charmin®、Crest®、Dawn®、Downy®、Fairy®、Febreze®、Gain®、吉列®(Gillette®)、海倫仙度絲®(Head & Shoulders®)、蘭諾®(Lenor®)、Olay®、歐樂-B®(Oral-B®)、幫寶適®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰漬®(Tide®)、Vicks®和Whisper®。寶僑品牌在全球約70個國家設有業務部門。請造訪http://www.pg.com瀏覽有關寶僑及其品牌的最新新聞和資訊。瞭解關於寶僑企業公民措施的更多資訊，請造訪https://www.pg.com/citizenship2018。

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