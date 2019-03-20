宝洁制定新目标，向全世界需要的家庭提供250亿升清洁饮用水

辛辛那提--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在今年的“世界水日”(World Water Day)，宝洁(P&G)庆祝达成其2020年目标，即通过非营利性儿童安全饮用水(CSDW)计划提供150亿升清洁饮用水。宝洁正积极努力，希望至2025年向全世界提供250亿升（超过1000亿杯水）清洁饮用水，惠及更多人。

自该计划于2004年启动以来，宝洁一直与150多家合作伙伴紧密合作，以提高人们对全球水危机的认识，并利用宝洁洗衣部门某位科学家发明的一项简易净水工艺向90多个国家的家庭提供水。利用一包净水剂、一只桶、一根棍子和一块干净的布，就可以在短短30分钟内将10升可能致命的脏水变成清洁的可饮用水。

据世界卫生组织(WHO)称，全球近8.44亿人无法获得清洁饮用水。联合国儿童基金会(UNICEF)估计，妇女和儿童每年花费400亿小时收集和管理经常受到污染的水。联合国已优先考虑通过联合国可持续发展目标#6解决这一问题，该目标旨在确保至2030年人人享有清洁饮水和适当的卫生设施。

迄今为止，宝洁为提供清洁饮水而做出的努力正逐步改造社区，表现为改善人的健康、促进教育和增加经济机会。

宝洁董事长、总裁兼首席执行官David Taylor表示：“我们为达到150亿升的里程碑而感到自豪，我们还有机会通过新目标发挥更大影响力同样令我们备受鼓舞。在过去15年里，这项改变生活的技术帮助了许多家庭，我们渴望在未来的岁月里帮助更多的家庭。”

宝洁今年再次与国家地理合作，庆祝“世界水日”并分享五位“水资源带头人”的故事，他们每天以个人或集体形式与宝洁合作，帮助解决水资源危机。“水资源带头人”来自于宝洁最大的四家合作伙伴，包括：

艾美奖获奖女演员兼世界宣明会(World Vision)大使 Patricia Heaton

救助儿童会(Save the Children)总裁兼首席执行官 Carolyn Miles

沃尔玛国际执行副总裁兼首席行政官 JP Suarez

CARE International Kenya项目经理 Job Wasonga

宝洁儿童安全饮用水计划负责人Allison Tummon Kamphuis

宝洁和上述合作伙伴将通过以下方式合作：

世界宣明会 ，将已提供的20亿升水作为基础，将宝洁净水剂作为非洲、亚洲和中东地区超过15个国家100余万人的过渡解决方案和紧急情况使用物资。

，将已提供的20亿升水作为基础，将宝洁净水剂作为非洲、亚洲和中东地区超过15个国家100余万人的过渡解决方案和紧急情况使用物资。 救助儿童会 ，于2019年迎来其成立100周年，将向受自然灾害和紧急情况影响的埃塞俄比亚家庭提供1亿升清洁水。

，于2019年迎来其成立100周年，将向受自然灾害和紧急情况影响的埃塞俄比亚家庭提供1亿升清洁水。 沃尔玛国际 将于2019年通过店内的1笔购物 = 1升水活动(1 purchase = 1 liter campaign)提供1亿升清洁水，为本计划提供支持

将于2019年通过店内的1笔购物 = 1升水活动(1 purchase = 1 liter campaign)提供1亿升清洁水，为本计划提供支持 CARE将庆祝与宝洁合作15周年，在肯尼亚扩大CSDW计划，通过学校和诊所向超过10万人提供帮助，同时继续支持应急和卫生教育工作，为埃塞俄比亚30万人提供支助。

如需了解关于与国家地理合作庆祝“世界水日”的信息，请访问www.nationalgeographic.com/pgwaterchampions。如需了解关于儿童安全饮用水计划的更多信息，请访问www.csdw.org/。

关于宝洁

宝洁服务全球消费者。该公司拥有最强大的值得信赖的优质领先品牌组合之一，这些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飘®(Ambi Pur®)、碧浪®(Ariel®)、Bounty®、Charmin®、佳洁士®(Crest®)、Dawn®、Downy®、Fairy®、纺必适®(Febreze®)、Gain®、吉列®(Gillette®)、海飞丝®(Head & Shoulders®)、兰诺®(Lenor®)、玉兰油®(Olay®)、欧乐-B®(Oral-B®)、帮宝适®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰渍®(Tide®)、Vicks®和护舒宝®(Whisper®)。宝洁品牌在全球约70个国家设有业务部门。请访问http://www.pg.com浏览有关宝洁及其品牌的最新新闻和信息。了解关于宝洁企业公民举措的更多信息，请访问https://www.pg.com/citizenship2018。

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