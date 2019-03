FANCL recupera el control de su hoja de ruta de TI al cambiar al soporte de Rimini Street para su aplicación SAP

FANCL Regains Control of Their IT Roadmap by Switching to Rimini Street Support for its SAP Application (Photo: Business Wire)

FANCL Regains Control of Their IT Roadmap by Switching to Rimini Street Support for its SAP Application (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce, anunció hoy que FANCL, una empresa de productos de alimentos naturales y cosméticos sin aditivos en Japón, se ha cambiado al soporte de Rimini Street para su sistema SAP ECC 6.0. Rimini Street le ha permitido a FANCL tomar el control total de su hoja de ruta de planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP) y trazar un camino en función de las necesidades comerciales de la empresa, como progresar en sus iniciativas de transformación digital, en lugar de seguir una hoja de ruta dictada por el proveedor. Además, FANCL ahora recibe soporte de primer nivel y de excelente respuesta para su sistema SAP actual y estable por un mínimo de 15 años desde el momento en que la empresa hizo la transición a Rimini Street. La empresa también se dio cuenta inmediatamente de los ahorros del 50 % en las tarifas de soporte anuales. FANCL puede reinvertir este importante ahorro en costos en actualizar y modernizar los sistemas de ventas y gestión de clientes de la empresa, que se han convertido en un cuello de botella para la innovación, así como actualizar sus pedidos de correo, compras en tiendas y sistemas en línea. FANCL también podrá introducir nuevas tecnologías para aumentar la protección de datos.

Paso a una hoja de ruta de TI impulsada por el negocio

FANCL presentó su SAP R/3 en 2006 para su contabilidad, ventas, logística, control de calidad, control de inventario, recursos humanos y control de producción. Su sistema SAP fue la base para conectar y compartir datos internos de la línea de producción a otros departamentos como ventas, lo que mejoró las comunicaciones en toda la organización.

FANCL actualizó su sistema a SAP ECC 6.0 en 2011, y encontró que el obstáculo más desafiante con su actualización era el costo y el tiempo significativos involucrados. La empresa descubrió que el proveedor no estaba brindando soporte para las personalizaciones que hicieron en su sistema, que cubre partes importantes de su negocio desde la producción hasta el servicio minorista, y necesitaba más soporte. FANCL comenzó a estar cada vez menos satisfecho con el soporte que recibían del proveedor, especialmente cuando consideraban el alto costo y el tiempo de respuesta del soporte. La empresa hizo varios intentos para reducir los costos con SAP mediante la eliminación de licencias no necesarias, pero la única opción sugerida por el proveedor fue instalar diferentes licencias, lo que a su vez los llevó a comenzar a buscar opciones alternativas. FANCL no solo buscaba un mejor soporte de mantenimiento y costos más bajos, sino también quería recuperar el control de su sistema y trabajar proactivamente con la empresa en una hoja de ruta de TI más orientada a los negocios.

“Cuando originalmente implementamos nuestro ERP, logramos resultados importantes, que incluye poder contabilizar adecuadamente el inventario, pero a medida que la empresa creció, nuestro sistema ERP comenzó a tener demasiadas licencias que nuestro sistema ya no necesitaba. Dependíamos de un proveedor, estábamos perdiendo dinero y necesitábamos reevaluar cada licencia”, dijo Masaki Ikemori, gerente de la Sección del Grupo de Sistema Corporativo de FANCL Corporation. “Después de cambiarnos a Rimini Street, pudimos aprovechar la experiencia de nuestro equipo de soporte y recuperar el control de nuestro sistema al volver a analizar la estructura de costos y las licencias, y liberar recursos internos para contribuir a nuestros proyectos de innovación digital. Además, ahora podemos planificar el futuro sin estar sujetos a la fecha de vencimiento del proveedor de 2025 de nuestra versión actual de SAP”.

Dejar de depender del proveedor y obtener un mejor servicio para futuras innovaciones

“Al asociarnos con Rimini Street, ahora reconocemos que podemos hacer cambios dentro de nuestra organización, como independizarnos de la estrategia de la dependencia del proveedor, que una vez consideramos inevitable, al cuestionar el status quo e investigar soluciones alternativas para respaldar nuestro sistema ERP”, dijo Nobuyuki Uematsu, director ejecutivo y jefe del Centro de TI del Grupo de FANCL Corporation. “Anteriormente, el departamento de TI era percibido como parte del centro de costos en la división de administración, con el nombramiento de nuestro nuevo presidente en 2017, el departamento fue reconocido como el Centro de TI del Grupo y se convirtió en la división independiente responsable de la estrategia de TI de la empresa para una mejor gestión corporativa. Pasamos a Rimini Street durante este cambio, y esto ayudó a acelerar el tan esperado proceso de reconstrucción de la base de nuestro sistema, que se completó en casi un año, en comparación con nuestra estimación de varios años. Ahora podemos superar nuestros desafíos de TI con un verdadero socio. Rimini Street ayuda a hacer posible nuestra innovación actual y futura, que incluye un sistema de seguridad nuevo y la creación de nuestro camino hacia la transformación digital”.

Como sucede con todos los clientes de Rimini Street, FANCL tiene asignado un ingeniero de soporte principal (Primary Support Engineer, PSE) de nivel sénior de Rimini Street, con todo el equipo, con un promedio de 15 años de experiencia. FANCL también recibe el acuerdo de nivel de servicio (service level agreement, SLA) líder en la industria de Rimini Street que garantiza el acceso a un equipo de ingenieros locales las 24 horas del día, 7 días a la semana, todo el año para atender cualquier problema de soporte y un tiempo de respuesta de 15 minutos para casos críticos de prioridad 1.

“Con el soporte de Rimini Street, FANCL ha podido mantener el valor de su sistema actual y eficaz al tiempo que aprovecha los nuevos ahorros y recursos internos encontrados para reconstruir su base de ERP y acelerar la planificación de una migración a la nube”, manifestó Yorio Wakisaka, gerente general en Japón de Rimini Street. “FANCL ha logrado reformar su departamento de TI, recuperar el control del proveedor, impulsar la innovación digital y ampliar la ventaja técnica en un mercado minorista cada vez más competitivo”.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte independiente para los productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La empresa ha redefinido los servicios de soporte para software empresarial desde 2005 con un programa innovador y galardonado que les permite a los licenciatarios de IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP y otros proveedores de software empresarial ahorrar hasta un 90 % en los costos totales de mantenimiento. Los clientes pueden continuar con su versión actual del software sin necesidad de realizar actualizaciones durante un mínimo de 15 años. Más de 1800 organizaciones en todo el mundo de la lista Fortune 500, del mercado medio, del sector público y de otras organizaciones que forman parte de una amplia gama de industrias eligen hoy a Rimini Street como su proveedor de soporte independiente de confianza. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com/, siga a @riministreet en Twitter, y busque Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (C-RMNI)

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los efectos de las disposiciones de puerto seguro, en virtud de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Por lo general, las declaraciones a futuro están acompañadas por palabras como “podría”, “debería”, “tendría”, “planificar”, “pretender”, “anticipar”, “creer”, “estimar”, “predecir”, “potencial”, “parecer”, “buscar”, “seguir”, “futuro”, “podrá”, “esperar”, “perspectiva” o palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto a eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en esas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la gestión, y no son predicciones sobre el desempeño real ni declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres sobre el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, lo que incluye inflación y tasas de interés; y las condiciones financieras, económicas, reglamentarias y políticas generales que afectan la industria en la que opera Rimini Street; desarrollos adversos en litigios pendientes o en las investigaciones gubernamentales o cualquier nuevo litigio; el monto final y los plazos de los reembolsos de Oracle en relación con nuestro litigio; nuestra necesidad y capacidad de generar capital adicional u obtener una financiación de la deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja de operaciones para financiar la creciente inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de nuestro dinero en efectivo y equivalentes de efectivo para cubrir nuestros requisitos de liquidez; los términos y el impacto de nuestras acciones preferidas pendientes de la serie A al 13,00 %; los cambios en materia de impuestos, leyes y reglamentos; la actividad competitiva de productos y de precios; la dificultad para gestionar el crecimiento de forma rentable; el éxito de nuestros productos y servicios presentados recientemente, incluidos Mobility de Rimini Street (Rimini Street Mobility), Analytics de Rimini Street (Rimini Street Analytics), Advanced Database Security de Rimini Street (Rimini Street Advanced Database Security), y servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce (Salesforce Sales Cloud and Service Cloud), además de productos y servicios que esperamos introducir en el futuro cercano; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre respecto al valor a largo plazo de los valores de Rimini Street; y aquellos descritos en la sección “Factores de Riesgo” del Informe anual de Rimini Street en el Formulario 10-K presentado el 14 de marzo de 2019, y sus actualizaciones ocasionales mediante los futuros Informes trimestrales de Rimini Street en el Formulario 10-Q, los Informes actuales en el Formulario 8-K, y otros documentos presentados por Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission). Además, las declaraciones a futuro representan las expectativas, los planes o las proyecciones de Rimini Street respecto de eventos y opiniones futuros a la fecha de este comunicado. Rimini Street anticipa que los eventos y los acontecimientos posteriores harán que las evaluaciones de Rimini Street cambien. Sin embargo, si bien Rimini Street puede elegir actualizar estas declaraciones a futuro en algún momento, Rimini Street renuncia de forma específica a cualquier obligación de hacerlo, excepto en la medida requerida por la ley. No se debe confiar en estas declaraciones a futuro como si representaran las evaluaciones de Rimini Street a partir de cualquier fecha posterior de la fecha de este comunicado.

© 2018 - 2019 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y las combinaciones de estos, así como otras marcas que llevan el símbolo TM, son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares, y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no afirma en absoluto patrocinar a los titulares de marca comercial u otras compañías indicados en el presente, como así tampoco estar afiliada o asociada a estos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.