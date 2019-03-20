愛科集團宣佈與Solinftec達成策略性合作夥伴關係

喬治亞州德盧斯與巴西阿拉卡圖巴--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的農業設備解決方案生產商與經銷商愛科集團(AGCO Corporation)(NYSE:AGCO)宣佈，與全球首屈一指的數位農業解決方案開發商與經銷商Solinftec展開商業與技術合作。該合作將為愛科客戶提供直接存取Solinftec解決方案組合的機會，包括機載電腦、氣象站、土壤感測器、遙測網路、專屬演算法，以及提升作業效率和農藝功效的可行見解的即時生成。新解決方案將在2019年初與巴西甘蔗、大豆、玉米和棉花種植者見面，而且將透過愛科的Fuse®智慧種植檔案，對美國的玉米和大豆種植者推廣，並用於這些品種的2020作物生長週期。

11年以來，Solinftec一直為客戶提供能夠線上即時擷取和處理資料的解決方案，專注於改善廣泛的農場作業生態系統。Solinftec的解決方案由不同的硬體、電信以及作物和地區通用軟體層構成。在這些層面之上，Solinftec開發出廣泛系列的軟體和演算法解決方案，能夠因應對於每一類作物和地區具有重要意義的挑戰。這些解決方案大幅改善了營運效能，並幫助Solinftec贏得巴西60%的甘蔗市場。

Solinftec策略與企業發展總監Renato Hersz表示：「我們對與愛科合作的機會感到十分榮幸和振奮。雙方的合作能夠為全球的食品生產帶來正面影響。借助科技，我們完全可以在經濟、環保和社會領域達到事半功倍的效果。」

愛科與Solinftec的合作是Fuse開放式智慧種植業務的一部分，其中包括透明的合作模式，能夠讓農民自由、靈活地選擇機械、農場管理以及農藝軟體和服務提供者。愛科集團Global Fuse業務發展部門總監Chris Rhodes表示：「我們感到十分高興，像Solinftec這樣的可靠創新公司加入全球Fuse網路，而且我們將繼續為農民提供改善其種植作業效率的機會。該資源對於我們的南美客戶來說尤為寶貴，有著立竿見影的效果。同時，我們還期待與他們一起在今後幾年中在全球其他地區擴張我們的業務。」此外，愛科和Solinftec將探討如何將Solinftec組合整合至南美最近推出的Farm Solutions計畫，以及與其他Fuse產品的整合和應用程式介面。

查詢愛科Fuse合作模式以及開放式智慧種植業務詳情，請造訪http://www.AGCOcorp.com/Fuse。

查詢Solinftec詳情，請造訪http://solinftec.com/en/。

關於愛科

愛科集團(AGCO)(NYSE: AGCO)是從事農業解決方案設計、製造和分銷的全球領導廠商，致力於透過其全線設備和相關服務，為解決全球糧食問題的農民提供高科技解決方案。在Fuse®智慧種植解決方案的支援下，愛科集團以五大核心品牌來銷售產品：Challenger®、Fendt®、GSI®谷瑞、Massey Ferguson®和Valtra®。愛科集團成立於1990年，總部設在美國喬治亞州德盧斯。2018年，愛科集團淨銷售額約94億美元。查詢公司詳情，請造訪http://www.AGCOcorp.com。如欲查看公司新聞、資訊和活動，請在Twitter：@AGCOCorp關注我們。如欲查看財務新聞，請關注標籤#AGCOIR。

關於Solinftec

Solinftec是數位農業領域的全球領導者，致力於為農民提供可執行的洞見。我們開發和使用物聯網、電信（衛星、手機、網狀網路、低功耗廣域網路）、資料處理（雲端和邊緣）和資料科學（線性演算法和人工智慧），以改善作業效率和農藝成效。Solinftec平臺可以擴充，能夠解決10個不同國家多種作物農業生產中的核心瓶頸。Solinftec的平臺能夠即時彙編和處理由超過1,800萬英畝土地和3萬多台農業機器所安裝的感測器發來的零星資料，同時整合遠端感應和外部資料來源。我們透過行動裝置、機載電腦和網頁平臺來提供自動生成的建議。Solinftec始終致力於幫助農民以較少的精力做更多的事情，做正確的事情。查詢公司詳情，請造訪www.solinftec.com.br。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。