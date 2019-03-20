爱科集团宣布与Solinftec达成战略合作伙伴关系

佐治亚州德卢斯与巴西阿拉卡图巴--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的农业设备解决方案生产商与经销商爱科集团(AGCO Corporation)(NYSE:AGCO)宣布与全球领先的数字农业解决方案开发商与经销商Solinftec开展商业与技术合作。该合作将为爱科客户提供直接访问Solinftec解决方案组合的机会，包括机载计算机、气象站、土壤传感器、遥测网络、专属算法以及提升作业效率和农艺功效的可行动洞见的实时生成。新解决方案将在2019年初与巴西甘蔗、大豆、玉米和棉花种植商见面，而且将通过爱科的Fuse®智能种植档案，面向美国玉米和大豆种植者推广，并用于这些品种的2020作物生长周期。

11年以来，Solinftec一直为客户提供能够在线实时捕捉和处理数据的解决方案，专注于改善广泛的农场运营生态系统。Solinftec的解决方案由不同的硬件、电信以及作物和地区通用软件层构成。在这些层面之上，Solinftec开发了广泛系列的软件和算法解决方案，能够应对对于每一类作物和地区具有重要意义的挑战。这些解决方案大幅改善了运营有效性，并帮助Solinftec赢得了巴西60%的甘蔗市场。

Solinftec策略与企业发展总监Renato Hersz表示：“我们对与爱科开展合作的机会感到十分荣幸和振奋。双方的合作能够为全球范围内的食品生产带来积极的影响。借助这项技术，我们完全可以在经济、环保和社会领域实现事半功倍的效果。”

爱科与Solinftec的合作是Fuse开放式智能种植项目的一部分，该项目包括透明的合作模式，能够让农民自由、灵活地选择机械、农场管理以及农艺软件和服务提供商。爱科集团Global Fuse业务发展部门总监Chris Rhodes表示：“令我们感到十分高兴的是，像Solinftec这样的可靠创新公司加入了全球Fuse网络，而且我们将继续为农民提供改善其种植作业效率的机会。该资源对于我们南美客户来说尤为宝贵，有着立竿见影的效果。同时，我们还期待与他们一道在今后几年中在全球其他地区拓展我们的业务。”此外，爱科和Solinftec将探讨如何将Solinftec组合整合至南美最近推出的Farm Solutions项目，以及与其他Fuse产品的整合和应用程序接口。

垂询爱科Fuse合作模式以及开放式智能种植业务详情，请访问http://www.AGCOcorp.com/Fuse。

垂询Solinftec详情，请访问http://solinftec.com/en/。

关于爱科

爱科集团(AGCO)(NYSE: AGCO)是一家从事农业解决方案设计、制造和分销的全球领导厂商，致力于通过其全线设备和相关服务，为解决全球衣食问题的农民交付高科技解决方案。爱科集团在Fuse®智能种植解决方案的支持下，以五大核心品牌来销售其产品：挑战者(Challenger®)、芬特(Fendt®)、GSI®（谷瑞）、麦赛福格森(Massey Ferguson®)和维美德(Valtra®)。爱科集团成立于1990年，总部设在美国佐治亚州德卢斯。2018年，爱科集团净销售额约94亿美元。垂询公司详情，请访问http://www.AGCOcorp.com。如欲查看公司资讯、信息和活动，请在Twitter：@AGCOCorp关注我们。如欲查看财务新闻，请关注标签#AGCOIR。

关于Solinftec

Solinftec是数字农业领域的全球领导者，致力于向农民提供可执行的洞见。我们通过开发和使用物联网、电信（卫星、手机、蜂窝网、低功耗广域网）、数据处理（云和边缘）和数据科学（线性算法和人工智能），以改善作业效率和农艺成效。Solinftec平台可以扩展，能够应对10个不同国家多种作物农业生产中的核心瓶颈。Solinftec的平台能够实时汇编和处理由超过1,800万英亩土地和3万多台农业机器所安装的传感器发来的零星数据，同时也整合了远程感应和外部数据源。我们通过移动设备、机载计算机和网页平台交付自动生成的建议。Solinftec始终致力于帮助农民以较少的精力做更多的事情，做正确的事情。垂询公司详情，请访问www.solinftec.com.br。

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