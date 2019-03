LONDRA--(BUSINESS WIRE)--SmartStream Technologies, il fornitore di soluzioni finanziarie Transaction Lifecycle Management (TLM®), oggi ha annunciato di aver stretto una collaborazione con Cassini Systems, il principale fornitore di analitica di margine commerciale pre- e post-negoziazione per la negoziazione di derivati in acquisto, per aiutare le istituzioni finanziarie a rispettare i requisiti di margine BCBS-IOSCO relativi ai derivati OTC non liquidati.

BCBS-IOSCO definisce le regole per i requisiti di margine su derivati Uncleared Over-the-Counter (OTC) (prodotti derivati negoziati fuori borsa non liquidati) noti come Uncleared Margin Rules (UMR) (norme per margini non liquidati). ISDA ha sviluppato uno Standard Initial Margin Model (SIMM) (modello standard di margine iniziale) che può essere utilizzato dai partecipanti al mercato per fornire una metodologia trasparente e standardizzata di margine di negoziazioni bilaterali.

