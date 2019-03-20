WiTricity与万安合作，继续推进中国电动汽车发展

马萨诸塞州沃特敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--远距离无线电力传输的行业先驱WiTricity今天宣布，其与浙江万安科技股份有限公司（简称“万安”）旗下一家子公司达成一项知识产权授权协议。授权协议将允许该公司在WiTricity磁共振专利技术及业界领先设计的基础上，开发和商业化高效电动汽车无线充电系统，面向中国市场的领先汽车制造商销售。

中国是全球重要的电动汽车开发和应用市场。据彭博(Bloomberg)称，2018年第四季度，中国电动汽车销售在全球占比60%，而到去年底，中国电动汽车在该国所有新车销售中占比7%。中国政府在推进电动汽车使用方面发挥着重要作用，向电动汽车购买者提供补贴，并制定电动汽车销量配额。各地市政府亦纷纷加入，对内燃机汽车的购买加以限制。有官员预测到2040年中国将全面施行气体燃料汽车禁令。

万安总部位于中国诸暨市，致力于主要汽车零部件的研发生产，是汽车行业首屈一指的开发企业。过去四年，万安旗下子公司一直积极从事无线充电系统的研发，并与多家汽车制造商开展合作。

浙江万安科技股份有限公司董事长陈锋表示：“在万安产品线中采用WiTricity的技术对电动汽车的未来发展极为有利。随着中国电动汽车使用的增加，无线充电系统将为此提供支持。万安将努力满足中国汽车制造商以及瞄准中国市场的全球汽车制造商的需求。我们也相信，WiTricity最近收购高通(Qualcomm) Halo资产将简化并加速无线充电标准的实施，这将促进电动汽车在市场中更广泛的使用。”

WiTricity首席执行官Alex Gruzen表示：“无线充电系统是中国电动汽车和自动驾驶汽车生态系统中的重要组成部分。能够与这样一家经验丰富的一级企业合作，将电动汽车无线充电系统带入市场，并加速中国电动汽车的发展势头，我们感到非常骄傲。”

关于万安

浙江万安科技股份有限公司的前身为万安集团旗下汽车零部件业务部门。万安集团始创于1985年，30多年来，万安一直致力于汽车制动系统的研发、生产和销售。如今，万安已发展为一家领先的汽车零部件企业，主要为中国第一汽车集团、东风汽车、奇瑞、江淮、宇通及中国国内其他OEM厂商服务。

万安在公司总部所在地浙江诸暨建有汽车零部件制造基地，在安徽合肥建有工业园，在安徽宁国建有铸造基地，在北京清华科技园建有汽车电气控制系统研究中心，在上海浦东川沙经济园区建有国际化产业运作平台，在陕西西安与陕汽集团建有汽车零部件供应网络。

关于WiTricity

WiTricity利用其专利磁共振技术来开发无线电力传输解决方案。WiTricity与全球领先的汽车制造商和一级供应商密切合作来部署电动汽车无线充电，助力实现未来电气化、共享和自动驾驶的交通方式。了解WiTricity如何让电动汽车充电成为一种简捷、透明的免持体验。了解WiTricity。

继WiTricity近期收购高通Halo知识产权组合之后，公司进一步巩固了其作为面向汽车制造商和一级供应商的电动汽车无线充电技术首选提供商的地位。已公布的被许可方包括丰田、Aptiv（前Delphi）、Mahle、TDK、IHI、Shindengen、Daihen、BRUSA、安洁无线、Yura和万安。全球企业投资者现包括高通、丰田、英特尔资本、台达资本（Delta Electronics Capital）、富士康和斯伦贝谢。WiTricity还与领先的汽车制造商直接合作，推动无线充电系统的全球标准项目，其中包括：SAE国际、国际电工技术委员会(IEC)、国际标准化组织(ISO)、STILLE、中国汽车技术研究中心(CATARC)、中国电力企业联合会和中国电力科学研究院(CEPRI)。

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