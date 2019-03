LONDEN--(BUSINESS WIRE)--SmartStream Technologies, de leverancier van oplossingen voor de zogenoemde Transaction Lifecycle Management (TLM®), heeft vandaag de samenwerking aangekondigd met Cassini Systems, de toonaangevende leverancier van pre-en post-handelsmargeanalyses voor de handel in buy-side derivaten, om financiële instellingen te helpen voldoen aan de margevereisten van BCBS-IOSCO voor niet-afgebeelde OTC-derivaten.

BCBS-IOSCO definieert regels voor margevereisten voor niet-vereffende OTC-derivaten (OLC-derivaten) die bekendstaan ​​als niet-verrekende margeregels (UMR). ISDA heeft een standaard initieel marge model (SIMM) ontwikkeld dat door marktdeelnemers kan worden gebruikt om een ​​transparante en gestandaardiseerde marge-methodologie voor bilaterale transacties te bieden. De uitrol van de UMR-regels heeft nu de buy-kant bereikt met fase 4-kantoren die in september 2019 in het vizier komen, en fase 5-kantoren in september 2020.

