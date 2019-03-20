富朗世推出SUBRE，宣佈獲得訂單

澳洲墨爾本和紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--富朗世(Fluence Corporation Limited, ASX:FLC)欣然宣佈在市場上推出SUBRE浸沒式膜曝氣生物膜反應器(MABR)解決方案，提供兩種配置方案：一種為改造升級，另一種為新建工廠安裝。

上述SUBRE配置方案將MABR技術的創新引進大型傳統廢水處理廠：可擴大處理能力以適應更大的取水量要求；加強營養物去除以符合嚴格的營養物法規；以及在無需任何額外工廠占地的前提下朝著「能源中和型」處理的目標邁進。SUBRE改造方案的目的是升級現有處理能力在2,000-10萬立方公尺/天(50萬 – 2,500萬加侖/天)之間的處理池。而SUBRE新建安裝解決方案則是根據客戶的規格量身打造，無需延伸基礎設施，占地小，能源要求低，適用於具有挑戰性或是偏遠地點。

一經上市，富朗世便欣然宣佈，SUBRE新建安裝解決方案已獲得首批訂單，反映出這種廢水處理技術獨一無二的屬性。公司將和牙買加當地合作夥伴Engineering and Technology Associates, Inc.（簡稱“ETA”）共同興建兩項SUBRE安裝工程，從而為牙買加京斯敦(Kingston)和西班牙鎮(Spanish Town)地區National Housing Trust（簡稱“NHT”）擁有的兩個新的住宅開發案提供服務。該工程將由牙買加國家水資源委員會（簡稱“NWC”）運行，可望於2019年第三季服役。

首個安裝工程將包含12個SUBRE模組，堆成3個螺旋高度（如圖所示），家庭廢水的最大處理能力將達37萬加侖/天。第二個安裝工程將包含6個SUBRE模組，最大處理能力為20萬加侖/天。處理後的水適用於非飲用類再利用範圍。牙買加選擇富朗世的SUBRE新建安裝解決方案是因為其能耗低、出水品質高、占地小，所有這些均非常適合偏遠地點。服役後，該工廠將具有運行成本低、便於在地運行和維護的優點。

多年來，富朗世一直積極在加勒比海地區推廣其智慧型產品解決方案Aspiral™和Nirobox™，而牙買加是該公司SUBRE技術進軍的新地區。

富朗世董事總經理兼執行長Henry Charrabé評價道：「隨著漸趨城市化，廢水資源回收利用工廠面臨新的挑戰。當傳統廢水處理廠達到極限時，富朗世新推出的SUBRE技術可有效解決這些難題。無需擴大現有廠房和建設新處理池，SUBRE模組可浸入現有處理室，用於改善出水品質、減少化學製劑的用量、節約能源和降低運行成本，並擴大處理能力。此外，SUBRE技術還可安裝在新建的廢水處理廠中，能夠降低傳統處理廠的基礎設施建設需求及運行成本。能夠推出SUBRE系列解決方案，同時甫上市便宣佈獲得兩項SUBRE新建工廠浸沒式MABR安裝工程，我們感到非常高興。」

關於富朗世（澳洲證券交易所：FLC）

富朗世是分散式水處理、廢水處理及再利用處理市場的領導者，憑藉Aspiral™、NIROBOX™和SUBRE等智慧型產品解決方案引領業界發展。公司提供一系列完整的水循環綜合服務：從最初階段的評估、設計和交付，到對水業務相關資產的持續支援和最佳化，以及建設-擁有-經營-轉讓(BOOT)和其他經常性營收解決方案。富朗世在北美、南美、中東、歐洲和中國均有業務，在全球70多個國家擁有豐富的營運經驗，幫助世界各地的企業和社區盡量利用其水資源。

更多資訊請造訪https://www.fluencecorp.com/。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。