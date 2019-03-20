富朗世推出SUBRE，宣布获得订单

澳大利亚墨尔本和纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--富朗世(Fluence Corporation Limited, ASX:FLC)欣然宣布，公司面向市场推出SUBRE浸没式膜曝气生物膜反应器(MABR)解决方案，提供两种配置方案：一种为改造升级，另一种为新建工厂安装。

上述SUBRE配置方案将MABR技术的创新引入大型传统废水处理厂：可扩大处理能力以适应更大的取水量要求；实现营养物强化去除以满足严格的营养物法规；以及在无需任何额外工厂占地的前提下朝着“能源中和型”处理的目标迈进。SUBRE改造方案的目的是升级现有处理能力在2,000-10万立方米/天(50万 – 2,500万加仑/天)之间的处理池。而SUBRE新建安装解决方案则是根据客户的规格进行量身定制，无需外延基础设施，占地小，能源要求低，适用于具有挑战性或是偏远场址。

一经面市，富朗世便欣然宣布，SUBRE新建安装解决方案已获得首批订单，凸显了这种废水处理技术独一无二的属性。公司将和牙买加当地合作伙伴Engineering and Technology Associates, Inc.（简称“ETA”）共同建设两项SUBRE安装工程，从而为牙买加金斯敦(Kingston)和西班牙镇(Spanish Town)地区National Housing Trust（简称“NHT”）拥有的两个新的住宅开发项目提供服务。该工程将由牙买加国家水资源委员会（简称“NWC”）运行，预计将于2019年第三季度投产。

首个安装工程将包含12个SUBRE模块，堆成3个螺旋高度（如图所示），家庭废水的最大处理能力将达37万加仑/天。第二个安装工程将包含6个SUBRE模块，最大处理能力为20万加仑/天。处理后的水适用于非饮用类再利用范围。牙买加之所以选择富朗世的SUBRE新建安装解决方案，正是因为其能耗低、出水质量高、占地小，所有这些均非常适合偏远场址的特点。投产后，该工厂将具有运行成本低、便于本地运行和维护的优点。

多年来，富朗世一直积极在加勒比海地区推广其智能化产品解决方案Aspiral™和Nirobox™，而牙买加是该公司SUBRE技术新打入的地区。

富朗世董事总经理兼首席执行官Henry Charrabé评价道：“ 随着城镇化的发展，废水资源回收利用工厂面临着新的挑战。当传统废水处理厂达到极限时，富朗世新推出的SUBRE技术可有效解决这些难题。无需扩大现有厂房和建设新处理池，SUBRE模块可浸入现有处理室，用于改善出水质量、减少化学制剂的用量、节约能源和降低运行成本，并扩大处理能力。此外，SUBRE技术还可安装在新建的废水处理厂中，能够降低传统处理厂的基础设施建设需求及运行成本。能够推出SUBRE系列解决方案，同时一经面市便宣布获得两项SUBRE新建工厂浸没式MABR安装工程，我们感到非常高兴。”

关于富朗世（澳大利亚证券交易所：FLC）

富朗世是分散式水处理、废水处理及再利用处理市场的领导者，凭借Aspiral™、NIROBOX™和SUBRE等智能化产品解决方案引领行业发展。公司提供一系列完整的水循环综合服务：从最初阶段的评估、设计和交付，到对水业务相关资产的持续支持和优化，以及建设-拥有-经营-转让(BOOT)和其他经常性营收解决方案。以北美、南美、中东、欧洲和中国的成熟运营为依托，富朗世在全球70多个国家拥有丰富的运营经验，帮助世界各地的企业和社区最大限度地利用其水资源。

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