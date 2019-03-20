透過改由Rimini Street為其SAP應用程式提供支援服務，FANCL重新獲得對IT發展藍圖的控制

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者、Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣布，日本領先的無添加劑化妝品和保健食品公司FANCL已改由Rimini Street為其SAP ECC 6.0系統提供支援服務。Rimini Street已協助FANCL完全掌控其ERP發展藍圖，並根據該公司的業務需求制定方向，例如推動其數位轉型計畫，而不再繼續遵循供應商指示的藍圖。此外，自該公司改由Rimini Street提供支援之日起，FANCL現在能夠為其當前穩定的SAP系統獲得回應超快且一流的支援服務至少15年。該公司還快速節省了50%的年度支援費用。FANCL可將這一筆大幅節省的成本再投入用於升級和現代化改造其客戶管理和銷售系統——早已成為制約其創新的瓶頸，以及升級其郵購、商店購買和線上系統。FANCL還將能夠引進新技術以增強資料保護。

轉向業務驅動的IT發展藍圖

FANCL於2006年推出其SAP R/3，用於會計、銷售、物流、品質控制、庫存控制、人力資源和生產控制。他們的SAP系統曾是連接和共用從生產線到銷售等其他部門的內部資料的基礎，從而改善整個組織的通訊。

FANCL於2011年將系統升級至SAP ECC 6.0，同時發現最具挑戰性的升級障礙是耗費大量的成本和時間。該公司發現，供應商並不會為他們的系統客製化提供支援，而此類客製化涵蓋從生產到零售服務的大部分業務，且需要更多的支援。FANCL開始對其從供應商處獲得的支援力道越來越不滿意，特別是當他們考慮到成本高和支援回應時間長的時候。該公司多次透過去除不必要的授權，嘗試降低SAP成本，但供應商建議的唯一方案卻是安裝不同的授權，這反而造成他們開始研究替代方案。FANCL不僅尋求更出色的維護支援和更低的成本，而且還希望重新獲得對系統的控制，以及就制定更著重於業務驅動的IT發展藍圖與此類公司展開積極合作。

FANCL Corporation企業系統集團部門經理Masaki Ikemori表示：「最初部署ERP時，我們取得了顯著的效果，包括能夠有效地處理庫存帳目，但隨著公司的發展，我們的ERP系統開始增加系統不再需要的過多授權。 我們當時的處境包括受到單一供應商束縛、賠錢，以及需要重新評估每個授權。在改換至Rimini Street之後，我們能夠利用支援團隊的專業知識，透過重新分析成本結構和授權收回對我們的系統的控制，以及釋放內部資源來服務於我們的數位創新專案。此外，我們現在可以對未來做出規劃，而不用受供應商規定的當前SAP版本有效期限至2025年的約束。」

打破單一供應商束縛，為未來創新提供更出色的服務

FANCL Corporation行政主任兼集團IT中心負責人Nobuyuki Uematsu表示：「在與Rimini Street合作之後，我們現在認識到我們可以質疑現狀並研究為我們ERP系統提供支援的替代解決方案，在組織內部做出改變，例如擺脫供應商綁定策略——我們曾認為這是不能廢除的。以前，IT部門歸入行政部門成本中心，隨著我們於2017年任命新總裁，該部門改為集團IT中心，並成為負責公司IT策略以改善企業管理的獨立部門。在這一變化期間，我們改由Rimini Street提供支援，此舉已幫助我們加快期待已久的系統基礎重建進度，這一進度在不到一年的時間內結束，而不是我們估計的幾年時間。我們現在能夠與真正的合作夥伴共同因應我們的IT挑戰；Rimini Street有助於我們當下和未來創新，包括建立新的安全系統和走我們自己的數位轉型之路。」

與所有Rimini Street客戶一樣，FANCL也分配到一名資深的Rimini Street首席支援工程師(PSE)，而他們的整支團隊平均擁有15年的從業經驗。FANCL還獲得Rimini Street業界領先的服務層級協定(SLA)，該協定保證本地工程師團隊全年無休全天候解決支援問題，以及針對一級優先(Priority 1)重大問題的回應時間不超過15分鐘。

Rimini Street日本區總經理Yorio Wakisaka表示：「在Rimini Street的支援下，FANCL能夠繼續發揮其當前強大系統的價值，同時利用新獲得的節省成本和內部資源來重建其ERP基礎，以及加速規劃雲端移轉。FANCL已順利完成IT部門重整工作，從供應商處收回控制權，推動數位創新，以及在競爭日益激烈的零售市場中擴大技術優勢。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商，也是Salesforce合作夥伴。自2005年以來，該公司以屢獲殊榮的創新服務方案重新定義了企業軟體支援服務，該方案使IBM、微軟、甲骨文、Salesforce、SAP和其他軟體經銷商的授權持有企業可以節省高達90%的維護總成本。客戶至少可在15年內繼續使用其現有軟體版本，無需進行任何升級。各行各業超過1,800家全球性組織、財星雜誌500大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的協力廠商支援供應商。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com/，透過@riministreet在Twitter上掌握我們的最新動態，並在Facebook和LinkedIn上關注我們。(C-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們對未來事件、未來機會、全球擴張和其他成長計畫以及我們對此類計畫投資的預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層當前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；未決訴訟或政府調查的不利進展或出現任何新的訴訟；與公司訴訟有關的甲骨文退還資金的最終金額和時間；公司的需求以及以有利條件籌集額外股權或進行債務融資的能力，以及我們從營運中創造現金流的能力，以幫助擴大對成長型計畫的投資；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的資金流動需求；我們發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響力；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；最近推出的產品和服務的成功，包括 Rimini Street Mobility、Rimini Street Analytics、Rimini Street Advanced Database Security、針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務，以及我們預計在不久的將來推出的產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2019年3月14日呈報的Form 10-K年報中所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street的Form 10-Q季報、Form 8-K現況報告會不時地對這些內容進行更新，以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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