通过改由Rimini Street为其SAP应用提供支持服务，FANCL重新获得对IT发展路线图的控制

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商、Salesforce合作伙伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣布，日本领先的无添加剂化妆品和保健食品公司FANCL已改由Rimini Street为其SAP ECC 6.0系统提供支持服务。Rimini Street已助力FANCL完全掌控其ERP发展路线图，并根据该公司的业务需求制定方向，例如推进其数字转型计划，而不再继续遵循供应商指示的路线图。此外，自该公司改由Rimini Street提供支持之日起，FANCL现在能够为其当前稳定的SAP系统获得响应超快且一流的支持服务至少15年。该公司还快速节省了50%的年度支持费用。FANCL可将这一笔大幅节省的成本再投入用于升级和现代化改造其客户管理和销售系统——早已成为制约其创新的瓶颈，以及升级其邮购、商店购买和在线系统。FANCL还将能够引入新技术以增强数据保护。

转向业务驱动的IT发展路线图

FANCL于2006年推出其SAP R/3，用于会计、销售、物流、质量控制、库存控制、人力资源和生产控制。他们的SAP系统曾是连接和共享从生产线到销售等其他部门的内部数据的基础，从而改善整个组织的通信。

FANCL于2011年将系统升级至SAP ECC 6.0，同时发现最具挑战性的升级障碍是耗费大量的成本和时间。该公司发现，供应商并不会为他们的系统定制提供支持，而此类定制涵盖从生产到零售服务的大部分业务，且需要更多的支持。FANCL开始对其从供应商处获得的支持力度越来越不满意，特别是当他们考虑到成本高和支持响应时间长的时候。该公司多次通过去除不必要的许可证，尝试降低SAP成本，但供应商建议的唯一方案却是安装不同的许可证，这反而造成他们开始研究替代方案。FANCL不仅寻求更出色的维护支持和更低的成本，而且还希望重新获得对系统的控制，以及就制定更侧重于业务驱动的IT发展路线图与此类公司开展积极合作。

FANCL Corporation企业系统集团部门经理Masaki Ikemori表示：“最初部署ERP时，我们取得了显著的效果，包括能够有效地处理库存账目，但随着公司的发展，我们的ERP系统开始增加过多的我们的系统不再需要的许可证。 我们当时的处境包括受到单一供应商束缚、赔钱，以及需要重新评估每个许可证。在改换至Rimini Street之后，我们能够利用支持团队的专业知识，通过重新分析成本结构和许可证收回对我们的系统的控制，以及释放内部资源来服务于我们的数字创新项目。此外，我们现在可以对未来做出规划，而不用受供应商规定的当前SAP版本有效期限至2025年的约束。”

打破单一供应商束缚，为未来创新提供更出色的服务

FANCL Corporation执行官兼集团IT中心负责人Nobuyuki Uematsu表示：“在与Rimini Street合作之后，我们现在认识到我们可以质疑现状并研究为我们ERP系统提供支持的替代解决方案，在组织内部做出改变，例如摆脱供应商绑定策略——我们曾认为这是不能废除的。以前，IT部门归入行政部门成本中心，随着我们于2017年任命新总裁，该部门改为集团IT中心，并成为负责公司IT战略以改善企业管理的独立部门。在这一变化期间，我们改由Rimini Street提供支持，此举已帮助我们加快期待已久的系统基础重建进程，这一进程在不到一年的时间内结束，而不是我们估计的几年时间。我们现在能够与真正的合作伙伴共同应对我们的IT挑战；Rimini Street有助于我们当下和未来创新，包括建立新的安全系统和走我们自己的数字转型之路。”

与所有Rimini Street客户一样，FANCL也分配到一名高级别的Rimini Street首席支持工程师(PSE)，而他们的整支团队平均拥有15年的从业经验。FANCL还获得Rimini Street业界领先的服务水平协议(SLA)，该协议保证本地工程师团队全年无休全天候解决支持问题，以及针对一级优先(Priority 1)重大问题的响应时间不超过15分钟。

Rimini Street日本区总经理Yorio Wakisaka表示：“在Rimini Street的支持下，FANCL能够继续发挥其当前强大系统的价值，同时利用新获得的节省成本和内部资源来重建其ERP基础，以及加速规划云迁移。FANCL已顺利完成IT部门重组工作，从供应商处收回控制权，推动数字创新，以及在竞争日益激烈的零售市场中扩大技术优势。”

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商，也是Salesforce合作伙伴。自2005年以来，该公司以屡获殊荣的创新服务方案重新定义了企业软件支持服务，该方案使IBM、微软、甲骨文、Salesforce、SAP和其他软件经销商的授权许可持有企业可以节省高达90%的维护总成本。客户至少可在15年内继续使用其现有软件版本，无需进行任何升级。各行各业超过1,800家全球性组织、财富500强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的第三方支持提供商。垂询详情，请访问http://www.riministreet.com/，通过@riministreet在Twitter上关注我们，并在Facebook和LinkedIn上关注我们。(C-RMNI)

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些声明并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于我们对未来事件、未来机会、全球扩张和其他增长计划以及我们对此类计划投资的预期的陈述。这些陈述基于不同的假设以及管理层当前的预期，并非是对实际业绩的预测，也不是历史事实。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于，Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；未决诉讼或政府调查的不利进展或出现任何新的诉讼；与公司诉讼有关的甲骨文退还资金的最终金额和时间；公司的需求以及以有利条件筹集额外股权或进行债务融资的能力，以及我们从运营中创造现金流的能力，以帮助加大对成长型计划的投资；我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的资金流动需求；我们发行在外的13.00% A轮优先股的条款和影响力；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；最近推出的产品和服务的成功，包括 Rimini Street Mobility、Rimini Street Analytics、Rimini Street Advanced Database Security、针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务，以及我们预计在不久的将来推出的产品和服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性；以及Rimini Street于2019年3月14日呈报的Form 10-K年报中所列标题“风险因素”项下所讨论的内容，Rimini Street的Form 10-Q季度报告、Form 8-K现况报告会不时地对这些内容进行更新，以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

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