沙烏地阿拉伯的轉型之路又向前邁出一步

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--沙烏地阿拉伯國王薩勒曼·賓·阿卜杜勒阿齊茲(King Salman bin Abdulaziz)今天宣佈，在該國首都利雅德啟動四個公共福利計畫，這些計畫將大幅改善利雅德市民的生活，使該市變成一個富有吸引力的目的地，並使其成為全世界最宜居的城市之一。

這四個計畫分別是：薩勒曼國王公園(King Salman Park)、體育大道(Sports Boulevard)、綠色利雅德(Green Riyadh)和利雅德藝術(Riyadh Art)。它們是對沙烏地阿拉伯2030年的「生活品質」願景計畫的補充，並且與聯合國永續發展目標一致，旨在建立永續發展的城市和社區，同時促進針對氣候變化的緊急行動。

這四個計畫由政府斥資230億美元開發，它們將在住宅、商業、娛樂和健康領域為民營部門提供價值150億美元的投資機會。除了提供數萬個新增工作職位外，這些計畫還將以環境永續性承諾為支撐，為保健、醫療、體育、文化和藝術的綜合發展做出貢獻。

薩勒曼國王公園占地13.4平方公里，它將成為城市中的一片綠洲，並且將是全世界最大的城市公園。除住宅和飯店外，它還將興建一個皇家藝術中心，劇院、博物館、電影院、體育場館、水景、餐廳，以及一個18洞皇家高爾夫球場。該公園還將興建若干地標性建築，包括利雅德噴泉(Riyadh Fountains)和一座直立式花園(Vertical Garden)。作為一個環境永續的城市開發計畫，它將在藝術、娛樂和文化領域為國際社會提供機會。

作為世界最大的城市綠化計畫之一，綠色利雅德將種植750萬棵樹，以增加沙烏地阿拉伯首都的綠化覆蓋率。這將讓利雅德2030年的綠化面積從占城市總面積的1.5%增加到9.1%，或約541平方公里。人均綠色可用空間將從目前的1.7平方公尺增加到28平方公尺，而世界衛生組織的建議為人均9平方公尺。綠色利雅德可使平均環境溫度降低攝氏2度，而且每天有超過100萬立方公尺的處理後污水用於灌溉，以實現城市水資源的永續利用。

體育大道是市中心健康和保健的一張新名片，它有一條135公里長的專業自行車道覆蓋城市和周圍山谷，是該地區首條此類車道。這個宏偉的計畫不僅可為整個城市增加350萬平方公尺的新開放空間，還將設立一個運動館、多處賽馬訓練場和田徑跑道，實際上可以舉辦各式各樣的體育活動。體育大道的設計完全可供所有人群使用。

利雅德藝術是全世界最大的政府公共藝術投資，它將透過世界級的互動公共藝術計畫將這座城市建設成為「沒有牆壁的藝術長廊」。這個龐大的計畫將包括10個獨立的藝術計畫策劃的1,000件藝術作品，並將每年舉辦藝術節，展出大型藝術作品，吸引世界各地的藝術家和藝術愛好者參與其中。利雅德藝術的亮點是一座將成為利雅德21世紀地標藝術宣言的代表性建築，它將由全世界最具創造力和創意、最為雄心勃勃的人才打造。

上述四個公共福利計畫將於2019年下半年開工興建。

*來源：AETOSWire

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