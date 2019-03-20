沙特阿拉伯的转型之路又向前迈出一步

沙特阿拉伯利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹(King Salman bin Abdulaziz)今天宣布，在该国首都利雅得启动四个公共福利项目，这些项目将大幅改善利雅得市民的生活，使该市变成一个富有吸引力的目的地，并使其成为全世界最宜居的城市之一。

这四个项目分别是：萨勒曼国王公园(King Salman Park)、体育大道(Sports Boulevard)、绿色利雅得(Green Riyadh)和利雅得艺术(Riyadh Art)。它们是对沙特2030年的“生活质量”愿景计划的补充，并且与联合国可持续发展目标相一致，旨在创建可持续发展的城市和社区，同时促进针对气候变化的紧急行动。

这四个项目由政府斥资230亿美元开发，它们将在住宅、商业、娱乐和健康领域为私营部门提供价值150亿美元的投资机会。除了提供数万个新增工作岗位外，这些项目还将以环境可持续性承诺为支撑，为保健、医疗、体育、文化和艺术的综合发展做出贡献。

萨勒曼国王公园占地13.4平方公里，它将成为城市中的一片绿洲，并且将是全世界最大的城市公园。除住宅和酒店外，它还将建设一个皇家艺术中心，剧院、博物馆、电影院、体育场馆、水景、餐厅，以及一个18洞皇家高尔夫球场。该公园还将建成若干地标性建筑，包括利雅得喷泉(Riyadh Fountains)和一座直立式花园(Vertical Garden)。作为一个环境可持续的城市开发项目，它将在艺术、娱乐和文化领域为国际社会提供机会。

作为世界最大的城市绿化项目之一，绿色利雅得将种植750万棵树，以增加沙特首都的绿化覆盖率。这将让利雅得2030年的绿化面积从占城市总面积的1.5%增加到9.1%，或约541平方公里。人均绿色可用空间将从目前的1.7平方米增加到28平方米，而世界卫生组织的建议为人均9平方米。绿色利雅得可使平均环境温度降低2摄氏度，而且每天有超过100万立方米的处理后污水用于灌溉，以实现城市水资源的可持续利用。

体育大道是市中心健康和保健的一张新名片，它有一条135公里长的专业自行车道覆盖城市和周围山谷，是该地区首条此类车道。这个宏伟的项目不仅可为整个城市增加350万平方米的新开放空间，还将设立一个运动馆、多处赛马训练场和田径跑道，实际上可以举办各种各样的体育活动。体育大道的设计完全可供所有人群使用。

利雅得艺术是全世界最大的政府公共艺术投资，它将通过世界级的互动公共艺术项目将这座城市建设成为“没有墙壁的艺术长廊”。这个庞大的项目将包括10个独立的艺术项目策划的1,000件艺术作品，并将每年举办艺术节，展出大型艺术作品，吸引世界各地的艺术家和艺术爱好者参与其中。利雅得艺术的亮点是一座将成为利雅得21世纪地标艺术宣言的标志性建筑，它将由全世界最具创造力和创意、最为雄心勃勃的人才打造。

上述四个公共福利项目将于2019年下半年开工建设。

*来源：AETOSWire

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