Velodyne在NVIDIA DRIVE平臺展示用於豐富感知資料收集的雷射雷達解決方案

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣佈，該公司用於在測試和驗證中收集豐富感知資料的環景雷射雷達解決方案，將在NVIDIA DRIVE™自動駕駛平臺供應——可提供360度即時感知和促進高度準確的定位和路徑規劃能力。

Velodyne感測器的特性也在開放、可擴充的模擬平臺NVIDIA DRIVE Constellation™提供，該平臺可支援自動駕駛車輛(AV)的大規模、位元精確(bit-accurate)的硬體迴路(hardware-in-the-loop)測試。該解決方案的DRIVE Sim™軟體模擬雷射雷達及其他感測器，在虛擬世界中以高傳真重現自動駕駛汽車的輸入。

Velodyne Lidar總裁兼商務長Mike Jellen表示：「Velodyne和英偉達(NVIDIA)在提供自動駕駛所需的高解析度感測和高效能運算方面均處於最前線地位。作為NVIDIA DRIVE生態系統合作夥伴，我們的智慧雷射雷達感測器是推動全球一流製造商的車輛自動駕駛、安全性和駕駛輔助系統發展的基礎。」

Velodyne提供業界最廣泛的雷射雷達解決方案組合，涵蓋汽車原始設備製造商(OEM)、貨車OEM、配送廠商和一級供應商的進階駕駛輔助和自動駕駛系統所需的完整產品系列。經過數百萬道路里程的學習證明，Velodyne感測器有助於確定最安全的方式來為自動駕駛車輛導航和引導。增加的Velodyne感測器可強化二級以上(Level 2+)進階駕駛輔助系統(ADAS)功能，包括自動緊急煞車(AEB)、主動式定速巡航系統(ACC)和車道維持輔助(LKA)。

英偉達感測器生態系統開發資深總監Glenn Schuster表示：「Velodyne的雷射雷達感測器可偵測更多的物體並為車輛呈現更深入的周圍環境視圖，有助於提供智慧性，進而為自動駕駛系統提供支援和加強道路安全。」

NVIDIA主辦的GPU科技大會

Velodyne Lidar將在英偉達於3月19至21日在加州聖荷西舉辦的GPU科技大會(GTC)中展出。GTC是全球性會議系列，提供培訓、見解，以及就當今運算領域最熱門話題與專家直接交流的機會。Velodyne專家將出席本次大會，討論雷射雷達解決方案以及它們如何為英偉達的平臺提供支援。

關於Velodyne Lidar

Velodyne致力於為自動駕駛和駕駛輔助提供最智慧、最強大的雷射雷達解決方案。Velodyne創立於1983年，總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人兼執行長David Hall發明了即時環景雷射雷達系統，徹底改變了汽車、新運輸方式、地圖、機器人和保安領域的感知和自主性。Velodyne的高性能產品系列包括廣泛的感測解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、完美的L4-L5自主駕駛Alpha Puck™、超廣角VelaDome™、經ADAS最佳化的Velarray™以及駕駛輔助用開創性軟體Vella™。

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