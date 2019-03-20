Velodyne在NVIDIA DRIVE平台展示可实现丰富感知数据收集的激光雷达解决方案

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣布，该公司用于在测试和验证中收集丰富感知数据的环绕视图激光雷达解决方案——可实现360度实时感知和促进高度准确的定位和路径规划功能——将在NVIDIA DRIVE™自动驾驶平台供应。

Velodyne传感器的特性也可通过NVIDIA DRIVE Constellation™获取，后者是一个开放、可扩展的仿真平台，可实现自动驾驶车辆(AV)的大规模、位精确(bit-accurate)的硬件在环(hardware-in-the-loop)测试。该解决方案的DRIVE Sim™软件通过模拟激光雷达及其他传感器，在虚拟世界中以高保真度重现自动驾驶汽车的输入。

Velodyne Lidar总裁兼首席商务官Mike Jellen表示：“Velodyne和英伟达(NVIDIA)在提供自动驾驶所需的高分辨率传感和高性能计算方面均处于最前沿。作为NVIDIA DRIVE生态系统合作伙伴，我们的智能激光雷达传感器是推动全球领先制造商的车辆自动驾驶、安全和驾驶辅助系统发展的基础。”

Velodyne提供业界最广泛的激光雷达解决方案组合，涵盖汽车原始设备制造商(OEM)、货车OEM、配送厂商和一级供应商的高级驾驶辅助和自动驾驶系统所需的完整产品系列。经过数百万道路里程的学习证明，Velodyne传感器有助于确定最安全的方式来为自动驾驶车辆导航和引导。增加的Velodyne传感器可增强二级以上(Level 2+)高级驾驶辅助系统(ADAS)功能，包括自动紧急制动(AEB)、自适应巡航控制(ACC)和车道保持辅助(LKA)。

英伟达传感器生态系统开发高级总监Glenn Schuster表示：“Velodyne的激光雷达传感器通过检测更多的物体以及为车辆呈现更深层次的周围环境视图，助力提供智能性，进而为自动驾驶系统提供支持和实现道路安全。”

NVIDIA主办的GPU技术大会

Velodyne Lidar将参展英伟达于3月19至21日在加州圣何塞举办的GPU技术大会(GTC)。GTC是全球性会议系列，提供培训、见解，以及就当今计算领域最热门话题与专家直接交流的机会。Velodyne专家将出席本次大会，讨论激光雷达解决方案以及它们如何为英伟达的平台提供支持。

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供最智能、最强大的激光雷达解决方案。Velodyne始创于1983年，总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人兼首席执行官David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，彻底改变了面向汽车、新出行方式、地图、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、完美的L4-L5自主驾驶Alpha Puck™、超广角VelaDome™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。

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