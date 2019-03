A Arábia Saudita dá mais um passo em direção ao seu caminho de transformação

RIADE, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--O rei Salman bin Abdulaziz, da Arábia Saudita, lançou hoje quatro projetos de bem-estar para a capital do reino, Riade, que vão melhorar significativamente a vida de seus cidadãos, transformar a cidade em um destino atraente e fazer dela uma das cidades mais habitáveis do mundo.

Os quatro projetos de bem-estar — King Salman Park, Sports Boulevard, Green Riyadh e Riyadh Art — complementam o programa “Quality of Life” da Saudi Vision 2030 e estão alinhados aos Objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, para criar cidades e comunidades sustentáveis, enquanto promovem ações urgentes contra as alterações climáticas.

Desenvolvidos com um investimento governamental de US$ 23 bilhões, os quatro projetos oferecerão oportunidades no valor de US$ 15 bilhões para o setor privado investir em áreas residenciais, comerciais, de lazer e bem-estar. Além de oferecer dezenas de milhares de novos empregos, eles também contribuirão para uma abordagem integrada de bem-estar, saúde, esportes, cultura e artes, sustentada por um compromisso com a sustentabilidade ambiental.

Com seus 13,4 quilômetros quadrados, o King Salman Park será um oásis verde em um cenário urbano e o maior parque urbano do mundo. Além de residências e hotéis, o local também terá um Complexo de Artes Reais, teatros, museus, cinemas, instalações esportivas, recursos hídricos, restaurantes e um campo de golfe com 18 buracos. O parque também contará com vários ativos de referência, incluindo as fontes de Riade e um jardim vertical. Como um desenvolvimento urbano ambientalmente sustentável, oferecerá oportunidades para a comunidade internacional nas áreas de artes, entretenimento e cultura.

Um dos maiores projetos ecológicos urbanos do mundo, o Green Riyadh aumentará a cobertura verde na capital saudita com o plantio de 7,5 milhões de árvores. Isso ajudará a aumentar a cobertura verde da cidade de 1,5% da área total para 9,1%, ou aproximadamente 541 quilômetros quadrados, até 2030. A disponibilidade de espaço verde aumentará dos atuais 1,7 metros quadrados por pessoa para 28 metros quadrados por pessoa, em comparação com a recomendação da Organização Mundial de Saúde de 9 metros quadrados por pessoa. O Green Riyadh ajudará a reduzir a temperatura ambiente média em 2 graus Celsius, e usará mais de 1 milhão de metros cúbicos de esgoto sanitário tratado diariamente para irrigação, visando a sustentabilidade dos recursos hídricos da cidade.

Um novo destino icônico de saúde e bem-estar no coração da cidade, o Sports Boulevard contará com uma ciclovia profissional de 135 quilômetros, cobrindo a cidade e os vales circundantes, a primeira do gênero na região. Adicionando 3,5 milhões de metros quadrados de novo espaço aberto em toda a cidade, esse grande projeto também contará com um pavilhão de esportes, picadeiros e pistas de atletismo, acomodando uma ampla variedade de atividades esportivas. O Sports Boulevard foi projetado com acessibilidade total para todos os segmentos da população.

O Riyadh Art é o maior investimento governamental do mundo em arte pública e estabelecerá a cidade como “uma galeria sem paredes” por meio de um programa de artes públicas interativas de classe mundial. Com 1.000 peças de arte selecionadas por meio de 10 programas artísticos individuais e um festival anual de artes, esse grande projeto contará com obras de arte de grande escala que fascinam e envolvem artistas e amantes da arte de todo o mundo. O destaque do Riyadh Art será uma instalação icônica que será a declaração de arte de Riade para o século XXI, a ser criada pelo talento mais inovador, criativo e ambicioso do mundo.

A construção dos quatro projetos de bem-estar descritos acima será iniciada no segundo semestre de 2019.

*Fonte: AETOSWire

