BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE:VEEV) ha annunciato oggi che le aziende del settore life science stanno adottando Veeva Nitro per accelerare i loro progetti di data warehousing e rendere disponibili con maggior tempestività dati utili relativi al business. Veeva Nitro è un data warehouse commerciale appositamente sviluppato per il settore life science che azzera i tempi e le attività associate alla creazione di un data warehouse personalizzato e che diventa presupposto fondamentale per le applicazioni basate sull’intelligenza artificiale (IA) e per le analisi avanzate. Dal lancio del prodotto avvenuto circa sei mesi fa circa, sei aziende hanno già scelto Veeva Nitro, tra cui Karyopharm Therapeutics (NASDAQ:KPTI) e MannKind Corporation (NASDAQ:MNKD), che l’hanno implementato e iniziato a utilizzarlo in meno di cinque mesi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.