Les entreprises des sciences de la vie adoptent Veeva Nitro pour éliminer le poids du développement et de la maintenance des entrepôts de données personnalisées

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE :VEEV) a annoncé aujourd'hui que les entreprises des sciences de la vie adoptent Veeva Nitro pour accélérer leurs projets de stockage des données et obtenir plus rapidement des informations utiles à leur activité. Veeva Nitro est un entrepôt de données commerciales spécifique aux sciences de la vie, qui élimine le temps et les efforts consacrés aux entrepôts de données personnalisées pour jeter les bases de l'intelligence artificielle (AI) et des analyses approfondies. Dans les six mois qui ont suivi la disponibilité du produit, six entreprises ont retenu Veeva Nitro, parmi lesquelles Karyopharm Therapeutics (NASDAQ :KPTI) et MannKind Corporation (NASDAQ :MNKD), avec la mise en ligne des clients et l'utilisation du produit en moins de cinq mois.

Avec une activité oncologie à forte croissance et une nouvelle thérapie bientôt sur le marché, Karyopharm Therapeutics avait besoin de rassembler des ensembles de données variés, tels que Veeva CRM et les demandes de remboursement, afin d'habiliter les équipes sur le terrain en leur fournissant les informations nécessaires pour toucher les parties prenantes concernées.

« Veeva Nitro a supprimé les complexités inhérentes à la mise en œuvre d'un entrepôt de données et a accéléré notre capacité à fournir aux équipes sur le terrain des indications utiles et pragmatiques » a déclaré Jason Magyar, directeur principal des applications métier chez Karyopharm Therapeutics. « En quelques mois seulement, nous avons acquis de nombreuses capacités avec Veeva Commercial Cloud et Veeva Nitro, que d'autres solutions, si elles y parviennent, mettent parfois des années à produire. Nous avons maintenant des bases solides pour favoriser notre croissance et promouvoir la fidélisation intelligente des clients. »

Veeva Nitro fournit un modèle de données spécifique au secteur et des intégrations standard qui unifient les sources de données essentielles d'une entreprise, notamment les données des ordonnances prescrites, des ventes, des listes de médicaments remboursés et des demandes de remboursement. Les données sont automatiquement mises à jour lorsque les sources ou les structures des données changent, éliminant l'effort important qu'il faut habituellement déployer pour maintenir un entrepôt de données créé sur mesure.

Avec sa compatibilité aux analyses, Veeva Nitro donne également aux entreprises la flexibilité d'utiliser les outils de veille stratégique et d'intelligence artificielle de leur choix. Avec son intégration transparente à Veeva CRM MyInsights, tous les changements de données temporels dans Veeva Nitro sont automatiquement synchronisés dans Veeva CRM MyInsights. Les clients peuvent désormais fournir des indications personnalisées sur mesure aux équipes sur le terrain, exactement au point d'exécution sur n'importe quel appareil mobile.

« Veeva Nitro nous a permis de créer et de configurer notre entrepôt de données avec rapidité et efficacité » a déclaré Andrew Zepfel, directeur adjoint des opérations de vente chez MannKind Corporation, une société biopharmaceutique qui fournit des produits thérapeutiques aux patients atteints de maladies telles que le diabète. « Veeva Nitro nous permettra de répondre aux évolutions du métier et nous servira de base pour créer des analyses avancées. »

« Pendant des décennies, le secteur des sciences de la vie a été freiné par les aspects inflexibles et démodés des entrepôts de données personnalisées, de sorte qu'ils ne parviennent plus à fournir des perspectives adaptées à l'activité » a déclaré Andy Fuchs, vice-président de Veeva Nitro. « Veeva Nitro donne enfin aux entreprises un entrepôt de données commerciales préconçu, rapide à déployer et fournissant toujours des indications actuelles à des vitesses qui n'étaient pas possibles jusqu'ici. »

Veeva Nitro est disponible aujourd'hui en Amérique du Nord et au Japon, et sa disponibilité est prévue en Europe à la mi-2019.

Pour en savoir plus sur Veeva Nitro et découvrir comment il permet de jeter les bases d'une fidélisation intelligente, regardez cette vidéo de Matt Wallach, président de Veeva.

Pour en savoir plus sur la suite Veeva Nitro, consultez : veeva.com/eu/Nitro

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. figure parmi les principaux fournisseurs de logiciels basés sur le cloud, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits, et la réussite des clients, la société Veeva compte plus de 700 clients, allant des plus grandes compagnies pharmaceutiques mondiales à des sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs, notamment la demande et l’acceptation par le marché, des produits et des services de Veeva, les résultats de l’utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d’affaires, en particulier dans l’industrie des sciences de la vie. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont basés sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations, ou attentes seront réalisés. Ces énoncés prospectifs représentent les attentes de Veeva à la date de ce communiqué de presse. Des événements subséquents pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces énoncés prospectifs à l’avenir. Ces déclarations à titre prévisionnel sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes qui pourraient affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d’exploitation », dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 31 octobre 2018. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

® 2019 Veeva Systems Inc. Tous droits réservés. Veeva et le logo de Veeva sont des marques commerciales appartenant à Veeva Systems Inc.

Veeva Systems Inc. est propriétaire de toutes les autres marques commerciales, enregistrées ou non.

