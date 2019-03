BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE:VEEV) kondigde vandaag aan dat bedrijven in de biowetenschappen Veeva Nitro gebruiken om hun datawarehouse projecten te versnellen en sneller inzicht te geven aan de business. Veeva Nitro is een life sciences-specifiek commercieel datawarehouse dat de tijd en inspanning van datawarehouses elimineert en een basis biedt voor kunstmatige intelligentie (AI) en geavanceerde analytics. In een half jaar sinds de beschikbaarheid van het product hebben zes bedrijven Veeva Nitro geselecteerd, waaronder Karyopharm Therapeutics (NASDAQ:KPTI) en MannKind Corporation (NASDAQ:MNKD), met zowel klanten die het product in minder dan vijf maanden gebruiken.

Met een snelgroeiende oncologiesector en een nieuwe therapie op de markt moest Karyopharm Therapeutics een verscheidenheid aan datasets - waaronder Veeva CRM en claimgegevens - samenbrengen om veldteams te voorzien van de juiste informatie om de juiste belanghebbenden te bereiken.

