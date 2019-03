RIYADH, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--Koning Salman bin Abdulaziz van Saoedi-Arabië heeft vier welzijnsprojecten gelanceerd voor Riyad, de hoofdstad van het koninkrijk. Deze zullen het leven van burgers aanzienlijk verbeteren, de stad veranderen in een aantrekkelijke bestemming en haar tot een van de meest leefbare steden ter wereld maken.

De vier welzijnsprojecten - Koning Salman Park, Sportboulevard, Groen Riyadh en Riyadh Kunst - vormen een aanvulling op het Saudische visie voor 2030 "Levenskwaliteit" -programma en zijn afgestemd op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze moeten om duurzame steden en gemeenschappen creëren en tegelijkertijd de aanzet geven tot dringende maatregelen tegen klimaatverandering.

