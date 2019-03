P&G se fixe le nouvel objectif de fournir 25 milliards de litres d'eau potable saine aux familles dans le besoin à l'échelle mondiale

This World Water Day, Procter & Gamble (P&G) is celebrating the achievement of its 2020 goal of delivering 15 billion liters of clean drinking water through its non-profit Children’s Safe Drinking Water (CSDW) Program. (Graphic: Business Wire)

Since the program launched in 2004, P&G has worked closely with a network of more than 150 partners to raise awareness of the global water crisis and provide water to families in more than 90 countries through a simple purification process invented by a P&G laundry scientist. With just one packet, a bucket, a stick and a clean cloth, 10 liters of dirty, potentially deadly, water can be turned into clean, drinkable water in only 30 minutes.

P&G set a goal to provide 15 billion liters of clean drinking water by 2020. Having achieved this milestone with their partners, P&G is now aiming to supply 25 billion liters by 2025 through the Children’s Safe Drinking Water Program.

Through our Children's Safe Drinking Water Program, we have reached our 2020 goal of providing 15 billion liters of clean drinking water to children and families around the world. (Graphic: Business Wire)

Through our Children's Safe Drinking Water Program, we have reached our 2020 goal of providing 15 billion liters of clean drinking water to children and families around the world. (Graphic: Business Wire)

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--En cette Journée mondiale de l'eau, Procter & Gamble (P&G) fête l'accomplissement de son objectif 2020 de fournir 15 milliards de litres d'eau potable par le biais de son programme à but non lucratif baptisé "Children’s Safe Drinking Water" (CSDW). P&G intensifie actuellement ses efforts visant à approvisionner en eau potable (25 milliards de litres, soit plus de 100 milliards de verres d'eau) à un nombre encore plus élevé de personnes à travers le monde, d'ici 2025.

Depuis le lancement du programme en 2004, P&G travaille en étroite collaboration avec un réseau de plus 150 partenaires dans le but de sensibiliser l'opinion publique à la crise mondiale de l'eau et d'approvisionner les familles, dans plus de 90 pays, grâce à un processus de purification simple mis au point par un scientifique de P&G, spécialiste des produits de lessive. Avec seulement un sachet, un seau, un bâton et un linge propre, 10 litres d'eau insalubre et potentiellement mortelle peuvent être transformés en une eau potable saine en à peine 30 minutes.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 844 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. L'UNICEF estime que les femmes et les enfants passent 40 milliards d'heures chaque année à aller chercher et à gérer une eau qui est bien souvent contaminée. Les Nations Unies ont accordé la priorité à cette question dans le cadre du sixième Objectif de développement durable des Nations Unies, qui vise à garantir une eau propre et des installations sanitaires adéquates pour tous d'ici 2030.

À ce jour, les efforts de P&G en faveur de l'accès à l'eau potable ont transformé des communautés entières, en améliorant la santé, assurant l'éducation et accroissant les perspectives économiques.

"Nous sommes fiers d'avoir atteint le cap des 15 milliards de litres d'eau potable et d'avoir été encouragés à exercer un impact encore plus significatif grâce à notre nouvel objectif", a déclaré David Taylor, président du conseil et président-directeur général de P&G. "Cette technologie qui change des vies a aidé de nombreuses familles au cours de ces 15 dernières années, et nous sommes déterminés à en aider encore davantage dans les années à venir," a-t-il ajouté.

Cette année, P&G travaille de nouveau en partenariat avec National Geographic pour célébrer la Journée mondiale de l'eau et partager l'histoire de cinq "Champions de l'eau", qui travaillent quotidiennement, individuellement et collectivement, au côté de P&G, pour contribuer à résoudre la crise de l'eau. Les Champions de l'eau ne sont autres que quatre des principaux partenaires de P&G, parmi lesquels:

Patricia Heaton , actrice primée aux Emmy et Ambassadrice de World Vision

, actrice primée aux Emmy et Ambassadrice de World Vision Carolyn Miles , présidente-directrice générale de Save the Children

, présidente-directrice générale de Save the Children JP Suarez , vice-président exécutif et Directeur de l'administration chez Walmart International

, vice-président exécutif et Directeur de l'administration chez Walmart International Job Wasonga , Chef de projet chez CARE International Kenya

, Chef de projet chez CARE International Kenya Allison Tummon Kamphuis, Responsable du programme Children’s Safe Drinking Water chez P&G

P&G et ses partenaires collaboreront par le biais des initiatives suivantes:

World Vision , s'appuyant sur les deux milliards de litres d'eau potable déjà fournis, utilisera les sachets de P&G comme solution passerelle, et dans des situations d'urgence, pour plus d'un million de personnes dans plus de 15 pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient.

, s'appuyant sur les deux milliards de litres d'eau potable déjà fournis, utilisera les sachets de P&G comme solution passerelle, et dans des situations d'urgence, pour plus d'un million de personnes dans plus de 15 pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Save the Children , qui soufflera sa 100 e bougie en 2019, fournira 100 millions de litres d'eau potable aux familles touchées par des catastrophes naturelles et des situations d'urgence en Éthiopie.

, qui soufflera sa 100 bougie en 2019, fournira 100 millions de litres d'eau potable aux familles touchées par des catastrophes naturelles et des situations d'urgence en Éthiopie. Walmart International soutiendra le programme pour fournir 100 millions de litres d'eau potable par l'intermédiaire de la campagne en magasin "1 achat = 1 litre" en 2019.

soutiendra le programme pour fournir 100 millions de litres d'eau potable par l'intermédiaire de la campagne en magasin "1 achat = 1 litre" en 2019. CARE fêtera 15 ans de partenariat avec P&G en élargissant le programme CSDW au Kenya pour toucher plus de 100 000 personnes via des écoles et des cliniques, tout en continuant à appuyer la réponse aux situations d'urgence et les efforts d'éducation en matière d'hygiène auprès de 300 000 personnes en Éthiopie.

Pour en savoir plus sur le partenariat conclu avec National Geographic en l'honneur de la Journée mondiale de l'eau, rendez-vous sur www.nationalgeographic.com/pgwaterchampions. Pour de plus amples renseignements à propos du programme Children’s Safe Drinking Water, veuillez visiter www.csdw.org/.

À propos de Procter & Gamble

P&G sert les consommateurs du monde entier avec l'un des portefeuilles de marques prestigieuses de confiance et de qualité, dont Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. La communauté P&G comprend des opérations dans environ 70 pays du globe. Veuillez visiter http://www.pg.com pour suivre les toutes dernières nouvelles et informations relatives à P&G et à ses marques. Pour en savoir plus sur les initiatives citoyennes de P&G, veuillez visiter: https://www.pg.com/citizenship2018.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.