P&G stelt nieuw doel om wereldwijd 25 miljard liter schoon drinkwater te leveren aan gezinnen in nood

This World Water Day, Procter & Gamble (P&G) is celebrating the achievement of its 2020 goal of delivering 15 billion liters of clean drinking water through its non-profit Children’s Safe Drinking Water (CSDW) Program. (Graphic: Business Wire)

Since the program launched in 2004, P&G has worked closely with a network of more than 150 partners to raise awareness of the global water crisis and provide water to families in more than 90 countries through a simple purification process invented by a P&G laundry scientist. With just one packet, a bucket, a stick and a clean cloth, 10 liters of dirty, potentially deadly, water can be turned into clean, drinkable water in only 30 minutes.

P&G set a goal to provide 15 billion liters of clean drinking water by 2020. Having achieved this milestone with their partners, P&G is now aiming to supply 25 billion liters by 2025 through the Children’s Safe Drinking Water Program.

Through our Children's Safe Drinking Water Program, we have reached our 2020 goal of providing 15 billion liters of clean drinking water to children and families around the world. (Graphic: Business Wire)

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Deze Wereldwaterdag viert Procter & Gamble (P&G) de verwezenlijking van de doelstelling voor 2020 om 15 miljard liter schoon drinkwater te leveren via haar non-profit Children’s Safe Drinking Water (CSDW)-programma. P&G versnelt nu de inspanningen om nog meer mensen van schoon drinkwater te voorzien door 25 miljard liter - meer dan 100 miljard glazen water - wereldwijd af te leveren tot 2025.

Sinds het programma in 2004 werd gelanceerd, heeft P&G nauw samengewerkt met een netwerk van meer dan 150 partners om het bewustzijn ten aanzien van de wereldwijde watercrisis te vergroten en gezinnen in meer dan 90 landen van water te voorzien via een eenvoudig zuiveringsproces dat is bedacht door een P&G-wetenschapper op het gebied van wassen. Met slechts één pakketje, een emmer, een stok en een schone doek kan 10 liter vies, potentieel dodelijk water in slechts 30 minuten worden omgezet in schoon, drinkbaar water.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben bijna 844 miljoen mensen wereldwijd geen toegang tot schoon drinkwater. UNICEF schat dat vrouwen en kinderen elk jaar 40 miljard uur besteden aan het ophalen van en omgaan met water dat vaak besmet is. De Verenigde Naties hebben prioriteit gegeven aan de noodzaak om dit aan te pakken via UN Sustainable Development Goal #6, waarbij gestreefd wordt naar schoon water en goede sanitaire voorzieningen voor iedereen tot 2030.

Tot op heden zijn de inspanningen van P&G om toegang te bieden tot schoon water gemeenschappen aan het transformeren door de gezondheid te verbeteren, onderwijs mogelijk te maken en de economische kansen te vergroten.

"We zijn er trots op deze mijlpaal van 15 miljard liter bereikt te hebben en geïnspireerd door de kans om een nog grotere impact te maken door ons nieuwe doel," aldus David Taylor, voorzitter van de Raad van Bestuur, President en Chief Executive Officer van P&G. "Deze levensveranderende technologie heeft de afgelopen 15 jaar veel gezinnen geholpen en we staan te popelen om in de komende jaren nog meer te helpen."

P&G werkt dit jaar opnieuw samen met National Geographic om de Wereldwaterdag te vieren en de verhalen te delen van vijf 'Water Champions' die dagelijks individueel en collectief met P&G werken om de watercrisis te helpen oplossen. De Water Champions vertegenwoordigen vier van de grootste partners van P&G en omvatten:

Patricia Heaton , de met een Emmy bekroonde actrice en World Vision-ambassadeur

, de met een Emmy bekroonde actrice en World Vision-ambassadeur Carolyn Miles , President & CEO van Save the Children

, President & CEO van Save the Children JP Suarez , Executive Vice President & Chief Administration Officer, Walmart International

, Executive Vice President & Chief Administration Officer, Walmart International Job Wasonga , Project Manager, CARE International Kenya

, Project Manager, CARE International Kenya Allison Tummon Kamphuis, programmaleider van Children’s Safe Drinking Water, P&G

P&G en deze partners werken op de volgende manieren samen:

World Vision, voortbouwend op de basis van twee miljard liter water die al is geleverd, gaat gebruik maken van P&G-pakketten als overbruggingsoplossing en in noodgevallen voor meer dan een miljoen mensen in meer dan 15 landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten.

voortbouwend op de basis van twee miljard liter water die al is geleverd, gaat gebruik maken van P&G-pakketten als overbruggingsoplossing en in noodgevallen voor meer dan een miljoen mensen in meer dan 15 landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Save the Children , dat in 2019 het 100-jarig jubileum viert, levert 100 miljoen liter schoon water aan gezinnen getroffen door natuurrampen en noodsituaties in Ethiopië.

, dat in 2019 het 100-jarig jubileum viert, levert 100 miljoen liter schoon water aan gezinnen getroffen door natuurrampen en noodsituaties in Ethiopië. Walmart International ondersteunt het programma om 100 miljoen liter schoon water te leveren via de campagne 1 purchase = 1 liter in haar winkels in 2019.

ondersteunt het programma om 100 miljoen liter schoon water te leveren via de campagne 1 purchase = 1 liter in haar winkels in 2019. CARE viert 15 jaar partnerschap met P&G door het CSDW-programma in Kenia uit te breiden om meer dan 100.000 mensen te bereiken via scholen en klinieken, terwijl het ook door blijft gaan met het ondersteunen van noodhulp- en hygiënevoorlichtingsinspanningen ter ondersteuning van 300.000 mensen in Ethiopië.

Ga voor meer informatie over de samenwerking met National Geographic ter viering van Wereldwaterdag naar www.nationalgeographic.com/pgwaterchampions. Ga voor meer informatie over het Children’s Safe Drinking Water-programma naar www.csdw.org/.

Over Procter & Gamble

P&G bedient consumenten over de hele wereld met een van de sterkste portfolio's van vertrouwde merknamen, die bekend staan om hun kwaliteit en leiderschap, waaronder Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® en Whisper®. De P&G-gemeenschap ontplooit operationele activiteiten in circa 70 landen verspreid over de hele wereld. Zie http://www.pg.com voor het laatste nieuws en uitgebreide informatie over P&G en haar merken. Ga voor meer informatie over de P&G's Citizenship-werk naar https://www.pg.com/citizenship2018.

