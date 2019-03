デンタル・モニタリングがビトルビアンと提携して革新的AIソリューションの世界的普及を促進

パリ--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- 歯科・矯正歯科における世界初の一連の有力人工知能ソリューション・ツールを提供する企業のデンタル・モニタリング(DM)は、当社の世界的拡張を促進すべく、グロース投資大手のビトルビアン・パートナーズが支援した4500万ユーロの資金調達ラウンドを終了しました。

デンタル・モニタリングのフィリップ・サラー最高経営責任者(CEO)は、次のように述べています。「デンタル・モニタリングは、歯科分野のエコシステムが当社の技術から大いに利益を得られると考えています。私たちはビトルビアンと提携できることを誇りに思います。ビトルビアンは深い業界専門知識と国際的なグロースドリブン手法を備えており、これにより当社は歯科分野の全関係者、すなわち世界中の患者、医師、メーカー、医療機関、保険会社にDental Monitoringをご利用いただくという共通の意欲的目標の達成が促進されます。」

2015年にフランスで設立されたデンタル・モニタリングは、AIが歯科専門職のあり方を変革し得ることを理解した初の企業の一つであり、80件以上の特許で保護された非常に高度なAIプラットフォームを構築しました。あらゆる年代の患者が技術の体験向上の効果を期待している世界において、デンタル・モニタリングは患者が大いに使いたいと思うツールによってケア改善と利便性向上を実現できるよう、歯科従事者を支援することを使命としています。ミレニアル世代の73%がかかりつけの医師らにケア管理のアプリを提供してほしいと思っており1、ベビーブーマー世代の70%は医師が自分たちの健康に努力を集中できるようにするためのAIの潜在力に大きな関心を持っています2。

デンタル・モニタリングのソリューションはすべてがアプリないしクラウドベースであり、これにより歯科従事者は歯科矯正を含む口腔の状況を対面診察ないし遠隔診察で評価・モニタリングできます。これらソリューションの狙いは、高度な評価ツールを使用してケアレベルを向上させ、意思疎通の促進によって患者エンゲージメントを強化し、患者にとっての利便性および診療の効率をいずれも高めることにあります。

デンタル・モニタリングは今回の調達資金を利用して、米国およびアジアにおける開発を促進するとともに、高度なAI駆使型ソリューションの投入をもって一般歯科医向けの世界市場に提供する製品を充実させていきます。

ビトルビアン・パートナーズのパートナーであるトルステン・ウィンクラー氏は、次のように述べています。「Dental Monitoringは真に市場を根底から覆すAI活用型オーラルケアソリューションであり、その利用者基盤の大幅拡大と歯科市場全体を狙っての素晴らしい製品ロードマップの実行で目覚ましい成果を上げています。私たちはデンタル・モニタリングが歯科治療のAI活用サービスで世界的リーダーシップを達成できるよう、フィリップおよびそのチームと提携し、私たちにできる支援すべてを提供できることを非常にうれしく思います。」

2018年にデンタル・モニタリングは美容業界の世界的リーダー企業であるストローマン・グループと提携し、世界中の歯科医へのリーチを大幅に拡大しました。ストローマン・グループはケルンのIDSにて、DMが開発した新製品3種を発表します。

モニタリング患者の口腔内画像を正確・容易に撮像できる新ScanBox

患者の口腔状況を迅速・自動的に前評価するためのソリューション

治療中と治療後に患者の笑顔を写実的にシミュレートするためのソリューション

以上

デンタル・モニタリングについて(www.dental-monitoring.com)

フィリップ・サラーが2015年に設立したデンタル・モニタリング(DM)は、歯科従事者のニーズに狙いを定めた初のAI活用企業です。DMのソフトウエア・スイートは患者のたどる全過程、すなわち患者エンゲージメントを向上させる治療前、医師が提供する治療の質を高める治療中、治療成果の安定性を確保するための治療後の取り組みのすべてにおいて、歯科従事者のニーズに対応できるようにしたものです。当社は現在、欧州・米国・アジアで事業を行っています。約150人の従業員から成るチームをパリ、オースティン、香港、シドニーの4事業所に擁しています。

ビトルビアン・パートナーズについて(www.vitruvianpartners.com)

ビトルビアンは独立のグロースキャピタル企業として、技術を駆使しながら顕著な成長と変化を経験している企業への投資という、「躍動的な状況」を専門に手掛けています。ビトルビアンは運営支援システムと、買収を含む戦略的イニシアチブの支援を提供することで、ポートフォリオ企業の事業拡大を支援しています。過去の注目すべき投資先としては、ジャスト・イート、スカイスキャナーなど各分野における世界的市場リーダー企業に加え、CRF Health、ADA Health、ダークトレースなどライフサイエンス/AI分野の革新企業があります。

24億ユーロのビトルビアン・インベストメント・パートナーシップIII(VIP III)は、革新的で高成長の企業を支える欧州の資本プールとして最大級のものです。ビトルビアンは最初の2つのファンドで30社を支援し、約50億ユーロの管理資産を有しています。ビトルビアンはロンドン、ミュンヘン、ストックホルム、ルクセンブルク、サンフランシスコ、上海に事業所を構えています。

1 典拠:2015 State of the Connected Patient, Salesforce survey of 1,700 US adults(米国の成人1700人を対象としたセールスフォースの調査「2015年ネットワーク接続利用患者の状況」)

2 典拠:2017 Connected Patient Report, Salesforce survey of 2,083 US adults(米国の成人2083人を対象としたセールスフォースの調査「2017年ネットワーク接続利用患者報告書」)

