PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Dental Monitoring (“DM”), fornitore della prima suite di soluzioni di intelligenza artificiale in odontoiatria e ortodonzia, ha ricevuto finanziamenti per 45 milioni di euro per accelerare la sua espansione globale, sostenuto dal fondo di investimento Vitruvian Partners.

Philippe SALAH, CEO di Dental Monitoring, ha detto: “In Dental Monitoring crediamo che l'ecosistema dentale possa trarre grande beneficio dalla nostra tecnologia. Siamo orgogliosi di collaborare con Vitruvian, poiché la loro profonda esperienza nel settore e l'approccio internazionale orientato alla crescita ci aiuterà a raggiungere la nostra ambizione comune di rendere il monitoraggio dentale accessibile a tutti gli stakeholder dentali: pazienti, medici, produttori, istituzioni e compagnie di assicurazione in tutto il mondo.”

