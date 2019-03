A Velodyne demonstra solução Lidar para coleta de dados ricos em percepção na plataforma NVIDIA DRIVE

Velodyne’s lidar sensors provide an industry-leading combination of long range, high resolution, and wide field of view. (Photo: Business Wire)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje que suas soluções lidar de visão circundante para coleta de dados ricos de percepção em testes e validação estão disponíveis na plataforma de direção autônoma NVIDIA DRIVE™, permitindo uma percepção completa de 360 graus em tempo real, facilitando a localização e capacidades de planejamento de caminho.

As características dos sensores Velodyne também estão disponíveis na NVIDIA DRIVE Constellation™, uma plataforma de simulação aberta e escalável que permite testes de hardware em circuito em grande escala e precisos dos AVs. O software DRIVE Sim™ da solução simula o lidar e outros sensores, recriando as entradas de um carro autônomo com alta fidelidade no mundo virtual.

“A Velodyne e a NVIDIA estão na vanguarda, fornecendo a alta resolução de computação de alto desempenho necessária para a condução autônoma”, disse Mike Jellen, presidente e diretor comercial da Velodyne Lidar. “Como um parceiro do ecossistema da NVIDIA DRIVE, nossos sensores lidar inteligentes são fundamentais para promover a autonomia do veículo, a segurança e os sistemas de assistência ao motorista nos principais fabricantes globais.”

A Velodyne oferece o portfólio mais amplo do setor de soluções lidar, que abrange todo o conjunto de produtos necessários para assistência avançada ao motorista e autonomia de OEMs automotivos, OEMs de caminhões, fabricantes de entregas e fornecedores de nível 1. Comprovado por meio do aprendizado de milhões de quilômetros rodoviários, os sensores Velodyne ajudam a determinar a maneira mais segura de navegar e dirigir um veículo autônomo. A adição de sensores Velodyne aprimora os recursos dos sistemas avançados de assistência ao motorista (advanced driver assistance systems, ADAS) Nível 2+, incluindo frenagem automática de emergência (Automatic Emergency Braking, AEB), controle adaptativo de cruzeiro (Adaptive Cruise Control, ACC) e assistente de permanência em faixa (Lane Keep Assist, LKA).

“Os sensores lidar da Velodyne ajudam a fornecer inteligência para permitir sistemas de direção automatizados e segurança nas rodovias, detectando mais objetos e apresentando veículos com visões mais detalhadas de seus ambientes circundantes”, disse Glenn Schuster, diretor sênior de desenvolvimento de ecossistemas de sensores da NVIDIA.

Conferência de tecnologia de GPU da NVIDIA

A Velodyne Lidar está expondo na Conferência de Tecnologia de GPU (GPU Technology Conference, GTC) da NVIDIA em San José, Califórnia, de 19 a 21 de março. A GTC é uma série global de conferências que oferece treinamento, insights e acesso direto a especialistas nos tópicos mais atuais da computação. Os especialistas da Velodyne estarão disponíveis na conferência para discutir as soluções lidar e como elas suportam as plataformas da NVIDIA.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece as soluções lidar mais inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Fundada em 1983 e sediada em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. Em 2005, David Hall, fundador e diretor executivo da Velodyne, inventou sistemas lidar com visão circundante em tempo real, revolucionando a percepção e a autonomia nas áreas automotiva, de nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck™, o versátil Ultra Puck™, o perfeito para autonomia L4-L5 Alpha Puck™, o VelaDome™ de ângulo ultra-amplo, o Velarray™ otimizado para ADAS e o Vella™, revolucionário software para assistência ao condutor.

