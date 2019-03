MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Fintech-software en solution-innovator, Epiphany SRI, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met regtech-bedrijf Konsentus. Als gevolg van dit partnerschap kunnen financiële organisaties open digitale bankplatforms bouwen die voldoen aan de PSD2-voorschriften.

De deadline voor het voldoen aan de PSD2-voorschriften was 14 maart 2019. De regelgeving vereist legacy banking- en financiële dienstverleners en online toegankelijke klantaccounts om Application Programming Interface (API) te bieden. Daardoor kunnen nieuwe operators, Third Party Providers (TPP), nieuwe services, waaronder plaatsing van bestellingen, betaling of accountinformatie, verder ontwikkelen.

