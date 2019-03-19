格林那達聖喬治大學與香港ARCH Education簽署諒解備忘錄

格林那達聖喬治大學--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--位於加勒比海格林那達島的國際醫學院聖喬治大學(St George’s University, SGU)已與香港ARCH Education簽署諒解備忘錄(MOU)。該協議為ARCH學生轉學至聖喬治大學醫學院或獸醫學院並完成六年、五年或四年醫學博士或獸醫學博士課程（取決於他們已經修過哪些課程）提供了一條清晰、便捷的途徑。

在雙方合作關係期間，聖喬治大學亦同意每年為有資格通過現有途徑之一入學的ARCH學生提供最多五個獎學金名額。

ARCH的學生在聖喬治大學成功完成醫學博士學位課程後，將有資格申請美國的住院醫生計畫或英國的研究生培訓，在此基礎上，他們可以打造成功的醫學職業生涯。選擇獸醫學途徑的學生將有資格申請在美國和世界其他國家執業的許可證。

目前在ARCH就學但渴望進入醫學院的英國會考(GCSE)和英國高考(A-Level)課程學生也將從中受益，聖喬治大學將為他們提供相關的教學模組。每學年至少舉行五次研討會及講座。

聖喬治大學醫學院吸引了來自140個國家的師生。這所大學成功的關鍵在於培養學生在祖國行醫的熱情，通常是在醫生人數較低的地區。在美國，大約1%的執業醫生畢業於聖喬治大學，而在千里達和多巴哥，該數字上升至15%左右，博茨瓦納則為20%。

聖喬治大學校長G . Richard Olds博士就該協議發表評論道：「國際經驗是一流醫學教育的重要部分，我很高興香港ARCH Education的學生現在可以進入我們的格林那達校園，在英國和美國獲得臨床培訓機會，並在世界獲得選擇的機會。我期待歡迎這些學生，因為他們邁出了實現醫學事業夢想的第一步。」

ARCH Education總監Jennifer Ma表示：「我們期待為高素質學生提供機會，讓他們能夠繼續完成學業，並在格林那達的聖喬治大學獲得醫學博士或獸醫學博士學位。學生在聖喬治大學及英國或美國的臨床機構獲得的頂尖教育將提供堅實的平臺，我們的學生可以據此打造成功的醫學職業生涯。」

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致編輯：

關於聖喬治大學

聖喬治大學是國際教育中心，吸引了來自140多個國家的師生前往西印度群島的格林那達島。聖喬治大學與世界各地的教育機構有合作關係，包括美國、英國、加拿大、澳大利亞和愛爾蘭。

這所大學為全世界提供了逾1.8萬多名醫生、獸醫、科學家、公共衛生和商業專業人士。大學課程獲得眾多管理當局的認可和批准。

關於ARCH Education

ARCH Education是一家位於香港的專業教育機構，其使命是通過提供轉型課程和國際教育方面的專家指導來縮小教育差距，為學生實現未來教育和職業目標做好準備。

ARCH為7-20歲的學生提供各種課程，幫助學生通過充實課程、入學指導、課業輔導、大學基礎課程和職業網絡來縮小教育差距。

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