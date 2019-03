PREMSTAETTEN, Oostenrijk--(BUSINESS WIRE)--ams (SIX: AMS), een toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige sensoroplossingen en Wise Road Capital, een wereldwijd private equity-bedrijf gericht op de halfgeleiderindustrie en andere opkomende hightechindustrieën, kondigen vandaag aan dat ze een overeenkomst hebben getekend om een ​​joint venture op te richten om de ontwikkeling en verkoop van milieu-, stroom- en druksensoroplossingen voor de wereldmarkt te bevorderen. Volgens de overeenkomst zullen werknemers, IP, sensorproducten en oplossingen en klanten overstappen van ams naar de joint venture, terwijl Wise Road Capital zijn deskundige begeleiding rond joint ventures, diepgaande marktkennis en kracht rond kanaal- en klantenrelaties zal bieden, vooral in China.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.